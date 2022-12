Groot nieuws! Douwe Bob gaat trouwen: “Ik voel me compleet”

Naar verluidt was het een heel lief aanzoek. Anouk is de moeder van zijn zoon Elias, die afgelopen zomer is geboren.

Documentaire over Douwe Bob

Er zijn zelfs beelden van het aanzoek. Er wordt momenteel namelijk een documentaire gemaakt over de zanger. “Ik voel me echt compleet met Anouk en ben zo ontzettend blij dat ze ja heeft gezegd”, zegt Douwe in een aankondiging van de documentaire. Douwe wil in de docu ‘alles’ van zichzelf laten zien. “Alle deuren zijn geopend en er zijn geen geheimen. Het wordt een heel spannend jaar voor me en ik kan niet wachten om alle vette dingen die op stapel staan te showen aan Nederland.”

Rolmodel voor zijn drie kinderen

Douwe Bob heeft zelf op social media nog niks over het grote nieuws gedeeld. Wel laat zijn management aan Shownieuws weten dat er inderdaad een documentaire aankomt: “Douwe heeft vele hoogte- en dieptepunten gekend in de afgelopen 10 jaar en staat nu voor een heel belangrijk jaar in zijn carrière maar ook in zijn persoonlijke leven. Naast het feit dat hij gaat trouwen, wil hij zijn leven proberen te beteren en er alles aan doen om een perfect rolmodel te zijn voor zijn drie kinderen. Muzikaal gaat het een spannend jaar worden omdat Douwe nieuw materiaal uitbrengt in het najaar van 2023, met dit materiaal wil hij ook doorbreken in het buitenland.”

Drie baby’s, drie vrouwen

Douwe heeft in totaal drie kinderen bij drie verschillende vrouwen. Afgelopen zomer verbaasde de zanger al zijn fans met het nieuws dat er na de geboorte van zijn dochtertje Bobby op 9 december nog twee kindjes op komst waren. Eén daarvan is zijn zoontje Elias. Zijn andere dochtertje en diens moeder blijven graag anoniem.

Huwelijk

Tijdens de zwangerschap van Elias onthulde Douwe Bob dat hij geen relatie had met de moeder en zijn ex-vriendin Anouk. Daar is inmiddels verandering ingekomen. In juni liet Douwe weten dat hij en Anouk weer samen zijn. Deze liefde relatie wil hij nu bezegelen met een huwelijk. Wanneer Douwe en Anouk in het huwelijksbootje zullen stappen, is nog niet bekend. Ook is nog niet duidelijk waar en wanneer de documentaire te zien zal zijn.

Bron: Shownieuws