Jandino zegt dat zijn hart is gebroken.

Jandino Asporaat rouwt om hond Zion

‘Slaap zacht Zion’, schrijft Jandino bij een reeks foto’s van Zion samen met zijn kinderen. ‘Ik maak graag grapjes over alle dieren die mijn gezin heeft verzameld in de loop der jaren en ik steek niet onder stoelen of banken dat ik sommige liever kwijt dan rijk ben. Maar door de enorme liefde van mijn kinderen voor de dieren kon ik niet anders dan ook van Zion houden.’

Hondenhotel

De cabaretier schrijft dat Zion zich de afgelopen dagen anders gedroeg, maar de artsen niks konden vinden. ‘Gisteren waren de kinderen zo verdrietig en vroegen of ze alsjeblieft beneden bij Zion mochten slapen.’ Jandino bouwde zijn kantoor om tot een hondenhotel en complimenteerde zijn zoon Elijah nog voor zijn zorgzaamheid.

Gestopt met ademen

‘Ik zei: ‘Let maar op, morgen komt hij kiplekker terug’. Vanmiddag kregen we het telefoontje dat hij is gestopt met ademen. Niemand snapt het, dit zagen we niet aankomen’, schrijft Jandino droevig. ‘Mijn hart breekt als ik het verdriet zie bij Shirley en de kinderen. Het is intens triest allemaal. Ik heb ook geen idee waarom ik dit schrijf, probeer het zinnig te maken denk ik. Wat ik eigenlijk wil zeggen, heb elkaar lief. Het kan zomaar voorbij zijn...’

Heb jij kamerplanten staan? Pas dan op met de volgende exemplaren als je een hond hebt:

Bron: Instagram