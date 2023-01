Grote catastrofe in het nieuwe pension van de Meilandjes

In Chateau Meiland hebben we al tientallen keren gezien dat het tijdens het klussen aan hun zoveelste nieuwe woning misging. Maar nu is er sprake van een wel heel grote catastrofe in hun nieuwe pand, zo vertellen ze aan RTL Boulevard.

Meilandjes ervaren grote catastrofe

Er moet een hoop gebeuren in het pension. Zo moest onder andere de vloer eruit. Martien dacht dat klusje wel even te klaren. Hij was in zijn eentje in het gebouw, toen-ie besloot het laminaat weg te halen.

Lekkage in het pension

Erica vertelt hoe dat vreselijk misging: “Hij heeft met een ijzerzaag in de pijp van de verwarming gezaagd. Die was van plastic.” Oei! Het gevolg? Lekkage! Martien vertelt: “Er kwam allemaal water, hele watervallen. Nou, ik was helemaal in de stress. Het was een catastrofe.” Wij zien het al helemaal voor ons en hopen stiekem dat dit gefilmd is voor het nieuwe Chateau Meiland-seizoen.

Van niets naar iets

Het is nu nog een grote chaos in het pension en het lijkt nog lang niet af. Toch hoopt de familie de zaak in mei al te kunnen openen. Een flinke uitdaging, maar, zegt Martien: “Wij vinden dit soort projecten zo leuk. Dat het ergens vreselijk is, en dat er van niets iets wordt gemaakt.” Maxime noemt het project ‘een gouden kans’ en Erica verzekert ons ervan dat er al flink wat brainstormsessies zijn geweest en dat ze goed weten welke kant ze op willen met het hotel.

Bron: RTL Boulevard