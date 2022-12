Grote tegenvaller: er komt tóch geen vervolg op de film ‘The holiday’

Hoofdrolspeler Kate Winslet en één van de makers van de film hebben laten weten dat er helemaal niks klopt van het nieuws dat er een vervolg komt, zo meldt Variety.

Eerste keer dat ik erover hoor

De Britse krant The Sun bracht het nieuws deze week en liet weten dat de hoofdrolspelers de komst van het vervolg hadden bevestigd. Nu blijkt dat helemaal niet het geval. “Ik heb er iets over gelezen, maar het is de eerste keer dat ik erover hoor”, zo vertelt Kate aan People Magazine over de geruchten. “Ik kan je verzekeren dat niemand mij hierover heeft benaderd. Met de hand op mijn hart: dat is nooit besproken.”

Sorry, het is niet waar

Nancy Meyers, één van de makers, bevestigt dit ook op haar Instagram-account. ‘Zoveel dm’s hierover gekregen. Maar sorry, het is niet waar.’ We kunnen dus wel concluderen dat er voorlopig helaas geen vervolg komt van de populaire kerstfilm.

Bron: Variety, Instagram, People Magazine