‘GTST’-acteur Bas Muijs heeft een nieuwe look en lijkt ineens op déze bekendheid

Inmiddels gaat het weer goed met de acteur én heeft hij een nieuwe look.

Nieuwe look voor Bas Muijs

Hij plaatste op Instagram een selfie waarop hij met een enorme snor te zien is. Met deze look lijkt hij als twee druppels water op een andere bekendheid. En dat was Bas zelf ook opgevallen.

Lookalike

‘Ik kan zo naast Philippe Geubels gaan zitten’, schreef hij in de caption. Hiermee doelt hij op de Vlaamse versie van De slimste mens, waarin comedian Philippe Geubels samen met cartoonist Jeroom de ‘jury’ vormt. En inderdaad, van Jeroom heeft hij nu behoorlijk wat weg.

Reacties

Daar zijn z’n volgers het helemaal mee eens: ‘OMG, dat lijkt echt’, schrijft een volger. ‘Echt wel! Alleen ben jij de knappe versie. Ik zie je wel liever zonder snor’, schrijft een ander.

Comeback als Stefano

Bas Muijs is sinds kort weer in Meerdijk te zien als Stefano Sanders. Dat ging niet zonder slag of stoot, zijn comeback moest worden uitgesteld wegens ernstige gezondheidsproblemen. Bas kreeg meerdere hartaanvallen en moest een openhartoperatie ondergaan. Zijn collega’s sleepten hem door de heftige tijd heen.

Na een openhartoperatie moest acteur Bas Muijs revalideren, en dat deed hij bij zijn ouders thuis. Daar ontdekte hij iets heel bijzonders:

Bron: Instagram