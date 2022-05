“Een heftige val met mijn e-bike nu negen weken geleden deed mijn leven behoorlijk opschudden”, begint hij zijn bericht.

Het heftige e-bike-ongeluk van Cas Jansen

Cas Jansen viel in maart met zijn hoofd op het asfalt, tijdens een ritje op zijn e-bike. De acteur liep hierbij een gebroken kaak, kin én hand op. En ook zijn gebit kreeg een flinke klap. Het ongeluk deed Cas “ruw beseffen hoe kwetsbaar we zijn”. Maar, voegt hij daaraan toe: “In de weken daarna volgt de realisatie hoe weerbaar en krachtig ons lichaam kan zijn om weer goed te herstellen.”

‘Dankbaar’

In de video die Cas bij zijn gezondheidsupdate plaatst, komt-ie net bij zijn laatste tandartsafspraak vandaan. De verdoving zit zelfs nog zichtbaar in zijn systeem. Hierin laat de acteur weten nu echt helemaal hersteld te zijn. “Daar ben ik erg dankbaar voor, net als voor alle buitengewoon kundige artsen, verpleging en tandspecialisten. (...) De een zegt ‘wat heb je een mazzel dat het zo is afgelopen’, de ander zegt ‘je hebt ongelofelijk veel pech gehad’. Tja, het is allebei waar.”

Helm op op je e-bike

Cas sluit zijn bericht af met een belangrijke boodschap. Ten eerste bedankt hij voor alle lieve berichten en steun die hij heeft ontvangen. En hij waarschuwt: “Voor iedereen die nog twijfelt of helemaal het nut niet inziet van een helm op je e-bike? Doe het nou maar gewoon!” Een waarschuwing die Caroline Tensen, die zich ook lelijk bezeerde door een val met haar e-bike, vast onderstreept.

Cas Jansen terug in GTST

Betekent dit positieve bericht ook dat Cas binnenkort weer op de set van GTST staat als Julian? Tijdens zijn revalidatie viel acteur Wouter Zweers voor hem in. Vanaf wanneer Cas weer als Julian te zien is, is nog niet bekend.

Wil jij misschien een e-bike? Libelle’s Marleen probeerde een elektrische fiets uit en deelt haar ervaring ermee. Met een belangrijke tip óók voor haar erbij, dus: helm op!

Bron: XXX