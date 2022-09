‘GTST’-actrice Bertrie Wierenga geraakt door reacties op heftige seizoensopener: ‘Hartverwarmend’

Actrice Bertrie Wierenga, die Shanti speelt, reageert nu op alle reacties die ze heeft ontvangen.

Heftige seizoensopener

Voor de zomerstop wisten we nog niet hoe het zou aflopen met Shanti en de baby. Maandag kregen we duidelijkheid: Shanti heeft het gered, dochtertje Jasmijn helaas niet. In de heftige aflevering zagen we hoe Rik en Shanti allebei anders omgingen met dit hartverscheurende nieuws. Waar Rik overspoeld werd door emoties van woede en verdriet, bleef Shanti rustig en leek ze vooral te willen doen alsof haar dochter nog leefde.

Reacties van kijkers

Kijkers lieten na afloop massaal weten dat ze de aflevering erg heftig en emotioneel vonden. Sommigen konden er niet naar kijken omdat het hen te erg aangreep. Bijvoorbeeld omdat ze zelf iets soortgelijks hebben meegemaakt.

Reactie Bertrie Wierenga

Op Instagram Stories laat actrice Bertrie Wierenga weten dat ze ook persoonlijk veel reacties op de aflevering heeft gekregen. Van mensen die het heftig vonden vanwege een persoonlijke ervaring, maar ook van mensen die het erg mooi gespeeld vonden en het fijn vinden dat er aandacht is voor het onderwerp stilgeboorte.

Hartverwarmend en hartverscheurend

Bertrie laat weten geraakt te zijn door alle reacties: ‘Jeetje lieve schatten, wat ontzettend veel hartverwarmende en hartverscheurende reacties op de afleveringen van GTST.’

Collectieve pijn

‘Ik wil jullie allemaal laten weten dat ik met heel veel liefde aan jullie denk. Ik mag het dan wel niet in het ‘echt’ hebben meegemaakt, maar ik hoop dat ik toch een stukje collectieve pijn heb aangeraakt, waardoor er mogelijk wat helend licht op dit onderwerp mag schijnen. Alle liefde voor jullie’, aldus de actrice.

ZELF BEHOEFTE AAN STEUN In de GTST-aflevering van maandag 29 augustus 2022 is te zien dat Rik en Shanty hun stilgeboren dochter Jasmijn verwelkomen. Merk je dat je na het kijken van deze aflevering behoefte hebt aan steun? Bezoek dan Stillelevens.

Bron: Instagram