GTST-actrice Chrisje ‘Dorothea’ Comvalius (75) overleden

Dat bevestigt productiebedrijf Banijay Benelux na berichtgeving van het AD. Chrisje, die op Aruba geboren is, kreeg de diagnose alzheimer in 2020. Het is de vorm van dementie die het vaakst voorkomt. Symptomen zijn onder andere vergeetachtigheid en taalproblemen.

Chrisje was vanaf 1990 actief als actrice. In dat jaar was ze te bewonderen in de serie Oppassen!!!. De rol waarmee ze bekend werd, was die van Dorothea in Goede Tijden, Slechte Tijden. Dorothea was geliefd bij veel kijkers vanwege haar warme en gezellige persoonlijkheid. De actrice was later nog te zien in films als Sterke Verhalen (2010) en Achtste-groepers huilen niet (2012).

Chrisje is ‘vredig in haar slaap’ gestorven, zo meldt Banijay Benelux.

Bron: ANP