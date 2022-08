Bas kreeg hartproblemen, waardoor zijn terugkeer moest worden uitgesteld. Hij zette alles op alles om weer in de soap te kunnen spelen. Hierbij kreeg hij veel steun van zijn collega’s. Bas vertelt hierover in een emotionele aflevering van GTST: de podcast.

Bas Muijs over comeback

Aan creatief producent Idse Grotenhuis vertelt Bas hoe zijn comeback al helemaal was gepland, toen het misging met zijn gezondheid. Sterker nog: Idse merkte tijdens de repetities dat er wat met Bas aan de hand was. De acteur zag er niet goed uit en drie dagen later ging het ook echt mis: Bas kreeg twee hartaanvallen.

Steun van collega’s

De comeback kwam op pauze te staan, want Bas moest revalideren. Ook volgde er een openhartoperatie. Bas vertelt emotioneel hoe de steun van zijn GTST-collega’s hem door die moeilijke tijd heen sleepte.

Lieve berichten

“Het was een stressvolle, heftige tijd. En toen kwamen de berichten van de cast en alle mensen die me kennen op gang. Dat gaf me een enorme boost. Een steun om de dagen door te komen.”

Goede vriend Ferri

Zo zocht acteur Ferri Somogyi (Rik in de serie) Bas drie keer thuis op toen het slecht met hem ging. Ook gaf hij Bas een bijzonder cadeau: een horloge. Deze geeft niet alleen de tijd aan, maar meet ook zijn hartslag.

Kracht uit comeback

In tranen vertelt Bas dat ook de support van Idse hem erg goed heeft gedaan. Idse bleef hem namelijk vertellen dat die comeback er hoe dan ook zou komen, hoelang zijn herstelperiode ook zou duren. Dat gaf Bas energie én iets om naartoe te werken.

Stefano is weer te zien

Kijkers hebben Stefano inmiddels weer in Meerdijk kunnen spotten. Bas is blij dat zijn personage weer zijn 'scherpe randjes’ terug heeft en dat hij ‘niet altijd meer even aardig’ is. Ook geven Bas en Idse een spoiler over de verhaallijn van Stefano weg.

Let op: hieronder volgt een spoiler, verder lezen op eigen risico!

Spoiler

Idse: “Stefano zoekt altijd de erkenning van Ludo. Op een gegeven moment vindt hij dat hij die niet genoeg krijgt. Dan ontstaat er iets binnen de familie Sanders dat heel spannend is en we niet eerder hebben gezien. Het is een soort psychologische oorlogsvoering. Dat wordt heel zwaar voor Ludo, maar ook voor Stefano.”

Luister hier de hele aflevering:

Na een openhartoperatie moest acteur Bas Muijs revalideren, en dat deed hij bij zijn ouders thuis. Daar ontdekte hij wel iets heel bijzonders:

Bron: RTL