‘GTST’-fans opgelet: Billy de Palma is terug in Meerdijk

Billy heeft nog een appeltje te schillen met bepaalde mensen en keert daarom terug naar Meerdijk.

Billy de Palma is terug

Een van die mensen is haar aartsrivaal Ludo Sanders. En hij is juist degene die haar ophaalt van het vliegveld, zo zien we in de nieuwe GTST-maandtrailer op Instagram. “Welkom thuis”, horen we Ludo tegen Billy zeggen. Ook is te zien dat Janine aan Ludo vraagt: “Weet jij waarom Billy terugkomt?” Daar zijn wij nou ook reuze benieuwd naar!

Appeltjes te schillen

Een vermoeden hebben we wel, want vlak voor Billy vertrok, leverde ze Ludo en Richard een behoorlijke streek. Ook vermoordde ze Leon, de handlanger van Ludo. Er zijn dus behoorlijk wat mensen die nog wat uit te vechten hebben met Billy. Rechercheur Daan heeft al die tijd gezocht naar haar, maar aan die zoektocht komt nu een eind.

Maandtrailer

Benieuwd wat er in november nog meer allemaal gaat gebeuren in Meerdijk? Je ziet het in onderstaande maandtrailer. Goede tijden, slechte tijden zie je elke maandag tot en met donderdag om 20.00 uur op RTL 4 en is vooruit te kijken op Videoland.

