Als je een abonnement op Videoland hebt, dan kun je Goede tijden, slechte tijden al vooruitkijken en heb je haar misschien al gespot. Het gaat om Jasmine Sendar, de actrice die jarenlang de rol van Kyra Isarin vertolkte in Onderweg naar morgen.

Klik met Julian

Zij maakt haar opwachting de stamkroeg De koning, waar ze met vriendinnen een drankje doet. Als Julian (Cas Jansen) daar aan het werk is, krijgt hij plotseling te maken met een lekkage. Jasmine schiet hem te hulp en de twee lijken een erg goede klik te hebben. De grote vraag is nu natuurlijk: helpt ze hem simpelweg even de brand uit of ontstaat er straks nog iets moois tussen de twee?

Bekend van

Jasmine is niet alleen bekend vanwege haar rol in Onderweg naar morgen, maar zat in 2021 ook in Expeditie Robinson. Daarnaast speelde ze in series als Costa! en Goudkust en kun je haar ook kennen van haar hoofdrol in de film Volle maan.

‘GTST’-fans opgelet: déze ‘ONM’-ster maakt binnenkort haar opwachting in Meerdijk Beeld BrunoPress/ArjoFrank Fotografie

Bron: Videoland, Wikipedia