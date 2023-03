‘GTST’-fans uiten kritiek op affaire tussen personages die 25 jaar schelen: ‘Niet oké’

Zakenman Stefano dronk in de aflevering van GTST van dinsdagavond gezellig een biertje in de kroeg. Daar liep hij Merel tegen het lijf. Volg je de serie niet meer elke dag? Merel komt net van de middelbare school en Stefano is een 50-plus zakenman. De twee zagen elkaar wel zitten en na wat geflirt over en weer belandden ze in bed. Ze spraken meteen af dat dit een onenightstand zou zijn en dat er niet gedate gaat worden. Toch gaat dit veel fans al te ver.

Verrassende wending GTST

839.000 kijkers zagen dinsdag de verrassende scène op televisie. In de soap zijn er wel vreemdere dingen gebeurd de afgelopen jaren, maar toch vallen de fans over dit nieuwe koppel. Zo schrijft de fansite van de soap, GTSTcourant, dat ‘de schrijvers het spoor bijster zijn.’ Op de Instagram-pagina van de soap is ook een foto van de twee geplaatst. In de reacties onder deze foto zijn de fans ook niet mild.

Niet oké

‘Blij dat ik niet de enige ben die dit echt niet oké vindt. Merel die nog jonger is dan zijn nichtje Nina’, schrijft iemand in een reactie op Instagram. ‘Jullie weten van gekkigheid niet meer wat jullie moeten schrijven’, zegt een ander. Toch is er ook een ander geluid: ‘Wat maken mensen zich druk hierom...In het echte leven gebeurt dit ook hoor’, aldus een van de fans. We moeten nog maar zien of het inderdaad maar bij een keer blijft... een deel van de kijkers hoopt van wel.

