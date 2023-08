‘GTST’-kijkers speculeren erop los na dubieuze castfoto op Instagram

Het gaat om de nieuwe castfoto, waarop zowel nieuwe gezichten als oude bekenden te zien zijn. Onder meer de aanwezigheid van Marwan valt op, die Meerdijk in de aflevering van 2 mei verliet. Omdat hij een zoontje heeft met Demi, is zijn terugkeer niet helemaal onverwachts.

Marwan staat op de foto achter Shanti, die om de een of andere reden niet naast Rik zit én na een paar seconden wonderbaarlijk genoeg verdwijnt. Dit bijzondere effect is ook op Jonathan, Nola en Nina toegepast. Kondigt dit het vertrek aan van deze vier personages? Zijn zij dan misschien de dodelijke slachtoffers van de kettingbotsing in de cliffhanger van het jubileumseizoen?

“Als dit betekent dat Shanti en Nina uit de serie verdwijnen vind ik dat niet leuk”, schrijft een volger onder de foto. “Waarom verdwijnen er mensen? Oei oei, dit is niet leuk...”, schrijft een ander. Ook valt het sommige kijkers op dat Shanti en Rick ver van elkaar verwijderd zitten: “Waarom zitten Shanti en Rik niet bij elkaar?”

Blauw haar

De castfoto wekt nog meer verwondering op, want er is ook een tweetal nieuwe gezichten te zien: actrice Jasmine Sendar en Rowan Veltman. Beiden maakten wel al eerder hun entree in de serie. Zo kwam Jasmine al eens in café De Koning langs en liet Rowan zijn haren blauw kleuren door Shanti, waarna hij er zonder te betalen vandoor ging.

Kijkers die in spanning zitten, moeten nog even wachten: op maandag 28 augustus is de eerste aflevering van het nieuwe seizoen te zien op RTL4. Wie een Videoland-abonnement heeft, kan de eerste vier afleveringen nu al bekijken.

Bron: RTL, Instagram @gtst