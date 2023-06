‘GTST’ shockeert met 'een van de beste cliffhangers van de laatste jaren’

Ruim 782.000 mensen keken naar de cliffhanger van Goede tijden, slechte tijden, en de kans is groot dat ze állemaal op het puntje van hun stoel zaten. Het seizoensslot was namelijk spannender dan ooit en heeft consequenties voor een groot deel van de inwoners van soapdorp Meerdijk.

Cliffhanger ‘GTST’

De aflevering begint sprookjesachtig, met de bruiloft van Henk en Laura, die na het jawoord een feest op een boot geven. Alle bekende gezichten zijn aanwezig en de sfeer zit er goed in. Als het feest op z’n einde loopt, stappen de Meerdijkers in hun auto om de rit terug naar huis te maken. Dankzij een onheilspellend muziekje op de achtergrond en dikke mist in beeld, is al snel duidelijk dat er iets gaat gebeuren.

Vervolgens gaat het inderdaad mis in de auto bij Laura en Henk. Er gaat een telefoon over op de achterbank en als Henk zich omdraait, ziet hij daar zijn ex Margriet liggen. Zij wil het huwelijk duidelijk saboteren en trekt plotseling aan de handrem. Het gevolg: Laura verliest de controle over het stuur en veroorzaakt een crash. Door de dikke mist zien de auto’s die erachter rijden niet op tijd wat er gebeurt, waardoor de ene na de andere auto op zijn voorganger botst, tegen een boom crasht of over de kop vliegt.

Vrijwel alle bekende Meerdijk-gezichten raken betrokken bij het ongeluk en het ziet er slecht uit. Wie de crash uiteindelijk overleeft, is na de zomer te zien. GTST keert op 24 augustus terug op Videoland en op 28 augustus op televisie.

Twitterreacties

De cliffhanger is een knap staaltje werk van de soapmakers, vinden kijkers thuis. De scène wordt zelfs ‘een van de beste cliffhangers van de afgelopen jaren’ genoemd en fans kunnen niet wachten tot de zomerstop voorbij is om te zien wie de ramp hebben overleefd.

Maar echt fantastisch verzonnen. Ook Laura die zegt: “We komen nooit meer terug!” voordat ze de auto instappen… Ik vrees voor haar exit, maar ze gaat er dan wel met een knal uit #gtst — Jnoo_o0 (@Jnoo_o0) 24 mei 2023

Wat een cliffhanger bij #GTST. Ik kijk het niet dagelijks maar dit is echt bizar. Een van de betere cliffhangers van de laatste tijd. — Bartje (@SuperBartjee) 1 juni 2023

Oh my god #Gtst

Wat was dit toch spannend zeg

Normaal gaat er 1 dood ofzo nu zijn allemaal in een ongeluk

Omg!!! — 𝗙𝗮𝘁𝗶𝗺𝗮.𝗞 🌻🤍 (@fatimakarimixx) 25 mei 2023

Even over de cliffhanger van #gtst



Heel spannend wie het wel/niet zullen overleven! Ik zou het wel heel erg vinden als Merel, Stefano en/of Demi het niet overleven 😯



Nu 3 laaaaange maanden wachten. — Bo (@bo_1016) 25 mei 2023

Na GTST is er ook een leven, zo blijkt uit het werk van déze voormalige Meerdijk-inwoner:

Bron: RTL