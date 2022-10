Guus goes global: ‘Foto’s van concert in New York spreken boekdelen’

Hoewel Guus eigenlijk in 2020 al wilde vieren dat hij 25 jaar in het vak zat, ging dat om voor ons allen bekende redenen niet door. En hij moest nog wat langer geduld hebben, want ook het jaar daarop kwam het niet van een internationale fiësta. Dit weekend was het dan eindelijk zover: in de New Yorkse concertzaal Webster Hall zong hij zijn jubileum aan elkaar.

Alle handjes in de lucht

Guus is na twee – ongetwijfeld vermoeiende – dagen nog altijd in een euforische stemming. ‘Terwijl jullie in Nederland alweer bijna nadenken over het avondeten, word ik net wakker in New York. Met een lach van oor tot oor’, deelt hij met zijn 170.000 volgers op Instagram. ‘Gisteravond heeft al mijn verwachtingen overtroffen. Heb er nog geen woorden voor maar de foto’s spreken volgens mij boekdelen.’

Op één van de plaatjes zien we hoe de Brabantse zanger alle handjes de lucht heeft gekregen. Het is overigens niet de eerste keer dat hij in het buitenland optreedt. Eerder gaf hij al shows in Olympia (Parijs) en de Royal Albert Hall (Londen).

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Guus Meeuwis (@guus.meeuwis) op 30 Oct 2022 om 1:32 PDT

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Guus Meeuwis (@guus.meeuwis) op 30 Oct 2022 om 1:33 PDT

Nog meer feest

Het is een mooi jaar voor Guus. Afgelopen zomer had hij namelijk ook al iets te vieren; zijn bruiloft met Manon Meijers in Portugal. Bekijk hier de foto’s van het kersverse bruidspaar.

Bron: Instagram