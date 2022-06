Guus Meeuwis en Manon Meijers lichten tipje van de sluier op over bruiloft

Guus ging in 2019 op zijn knieën voor de styliste en de twee waren al druk aan het plannen voor de grote dag toen corona roet in het eten gooide. Inmiddels zijn de vooruitzichten weer wat beter en durven ze het aan om elkaar deze zomer het jawoord te geven. “Ik wil gewoon mijn ouders, jouw ouders, mijn familie en vrienden een serieuze knuffel kunnen geven en dicht tegen elkaar aan schreeuwen op de dansvloer”, zo vertelt Manon.

Geen geheimen kunnen bewaren

Guus is blij dat het nu wel door kan gaan. “We willen ons niet inhouden. We hebben er twee jaar naar uitgekeken, twee jaar geleden de taart besteld en weer afbesteld en nu mag hij eindelijk geserveerd worden met éxtra slagroom erop.”

En ook niet onbelangrijk: de bruidsjurk en het bruidspak is al geregeld. “Ik ben mijn jurk nog wekelijks aan het passen”, zo vertelt Manon. “Die wordt door Claes Iversen gemaakt.” Hoewel Guus haar jurk nog niet heeft gezien, weet zij andersom wel al wat hij gaat dragen. “Ik kan iets beter geheimen bewaren dan Guus”, zo grapt ze.

Zó gaat Manon heten na de bruiloft

Wat de twee ook al kunnen verklappen, is dat Manon de achternaam van Guus zal gaan dragen. “Dezelfde achternaam is een dingetje dat we twee jaar geleden al besproken hebben”, zo licht Manon toe. “Toen hadden we het er aan tafel over en één van de kids zei ‘Ga je eigenlijk Meeuwis heten? Dat moet je wel doen want anders vinden we het heel raar, want je hoort toch gewoon bij ons’. Dat vind ik de allerbeste reden om mijn naam te veranderen.”

Zonnige trouwlocatie

Bang dat ze geen mooi weer krijgen, hoeven ze niet te zijn. De twee gaan elkaar namelijk het jawoord geven op een Portugese trouwlocatie. “Waar het huwelijksaanzoek was, daar gaan we heen”, aldus Guus.

Wat in ieder geval al vaststaat is dat Guus niet zal optreden op zijn eigen bruiloft. En dat is misschien maar goed ook, want hij heeft in zijn carriere aardig wat blunders gemaakt op het podium:

Bron: RTL Boulevard