Guus Meeuwis over schuldgevoel naar zijn kinderen toe: “Nu doseer ik beter”

Meeuwis is namelijk vader van vier kinderen, die erg jong waren toen hij voor zijn carrière veel onderweg was. Hij spreekt er openhartig over in Mezza.

Guus Meeuwis over schuldgevoelens

Het nieuws was voor veel fans en liefhebbers even balen: Guus Meeuwis stopt met zijn bekende concertreeks in Eindhoven, Groots met een zachte G. De reden erachter deelt hij nu in de AD-bijlage. De Brabantse zanger kampte jarenlang met een schuldgevoel tegenover zijn kinderen. Hij was veel weg, en vooral in de avonduren had hij het daar moeilijk mee. “Nu zijn ze wat ouder, 22, 19, 16 en 13, en ik doseer beter. Kies wat beter uit,” aldus Meeuwis. Die betere dosering was deels de reden om te stoppen met zijn geliefde shows, maar een gevoel van voldoening speelde ook mee: “We zouden het één keer doen, en hier zijn we dan: twintig jaar later, nog steeds in dat Philips Stadion. Fantastisch, maar ook: genoeg.”

Niet terugkijken

Dat betekent overigens niet dat hij helemaal stopt met muziek maken: er worden nog altijd nieuwe nummers geschreven en optreden blijft hij ook gewoon doen. Mede daardoor is hij niet bang dat hij spijt krijgt van zijn beslissing. Hij is sowieso niet echt van het terugkijken, als je het de zanger vraagt. “Ik noem mezelf altijd, dat heb ik weleens in een liedje geschreven, een zonnebloem. Ik probeer zo snel mogelijk naar het licht te draaien.”

Of Meeuwis ook weleens blunders maakt op het podium? Zeker! Je ontdekt het verhaal in deze video.

Bron: Mezza