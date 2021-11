Haakt de koper van de Noordwijkse Meiland-villa af? Erica reageert

Erica Meiland reageert nu op de geruchten: volgens haar is hier niks van waar.

Erica reageert

Aan Shownieuws laat ze weten: “De koper van ons huis heeft zich niet bedacht. We zitten nog in de bedenktijd na ondertekening.” Wel is er iets anders aan de hand waardoor de koop nog niet definitief rond is. “Omdat de bedenktijd met een dag is verlengd, kunnen we nog niet proosten”, aldus Erica.

Flinke winst

Het is dus nog even afwachten voor de Meilandjes. De familie kocht de woning begin dit jaar voor 2.695.000 euro, maar wegens te veel pottenkijkers besloten ze een half jaar later weer te vertrekken. Voor dít bedrag gaat de woning, als alles doorgaat, verkocht worden en daarmee maken de Meilandjes een lekkere winst.

Nieuwe villa

Martien en Erica hebben alweer een nieuwe miljoenenvilla in Noordwijk op de kop getikt. Dit keer met een flinke lap grond eromheen én een hekwerk waardoor fans niet dichtbij hun woning kunnen komen. Klik hier om het stulpje te zien.

Chateau Marillaux

Dan is er ook nog het Franse Chateau Marillaux. Dit kasteel staat al sinds juni vorig jaar te koop en de familie heeft de vraagprijs flink moeten verlagen. Nu is er hoop, liet Martien eerder aan Shownieuws weten, er is een mogelijke koper: “De geïnteresseerde gaat een bod doen. En als dat geen goed bod is, dan hebben wij nog een escape. Daar ga ik nog niks over zeggen, maar ik weet zeker dat het verkocht wordt dit jaar.”

Bron: Shownieuws.