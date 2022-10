Haar management bevestigt: dít is de nieuwe liefde van Leontine Ruiters

Yvonne Coldeweijer kwam maandagavond als eerste met het nieuws. Zij schreef op Instagram: “Ik heb zo lang gespeurd naar deze scoop. Ik hoorde een paar weken geleden al dat ze een nieuwe vriend had, maar was er nog niet achter om wie het ging.” Uiteindelijk heeft een bron haar kunnen vertellen dat Leontine samen met John op een feest is gespot. Dit was een feest van een vriendin van John die 50 jaar werd. Daar heeft Yvonne nog een grappig detail over: “Er werd van tevoren gevraagd om geen Marco Borsato te draaien op dat feest.” Waarschijnlijk dus om Leontine niet in verlegenheid te brengen.

Nieuwe liefde van Leontine Ruiters

Nu worden de berichten die juicechannels brengen weleens in twijfel getrokken, maar al gauw bleek dat Yvonne het bij het juiste eind had. Het management van Leontine heeft namelijk aan Shownieuws bevestigd dat het nieuws klopt. “Ik kan bevestigen dat ze het gezellig hebben, maar het is nog pril”, laten zij weten.

John bevestigt

Ook John heeft van zich laten horen. Hij bevestigt het verhaal aan RTL Boulevard. “Het klopt dat wij elkaar aan het ontdekken zijn en dat is heel fijn en leuk”, aldus John. Of de twee al verliefd zijn, willen ze ‘liever nog even voor zichzelf houden’.

Multimiljonair

John Huiberts is een zeer succesvolle ondernemer. In 1999 richtte hij IGM Resins op, een bedrijf dat grondstoffen voor de productie van uv-lakken, -coatings en -lijmen ontwikkelt. Hij staat in de Quote 500, stond in 2009 in de lijst van ‘de 100 rijkste Nederlanders tot veertig jaar’ van Quote én werd in 2018 EY Entrepreneur of the year. In december gaf hij een interview aan Quote over zijn bedrijven, lees het hier.

Scheiding van Marco

Marco Borsato en Leontine scheidden in 2020, maar probeerden het in 2021 weer opnieuw. Begin dit jaar kwam in de BOOS-aflevering over The voice naar buiten dat Marco wordt beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. In april werd bekend gemaakt dat Leontine officieel afscheid heeft genomen van de achternaam Borsato.

Zo ziet de nieuwe liefde van Leontine eruit:

Haar management bevestigt: dít is de nieuwe liefde van Leontine Ruiters Beeld ANP / Peter Hilz

En hier ook op bewegend beeld:

