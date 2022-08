Haar verhaal: Simone uit ‘B&B vol liefde’ over de breuk met Richard

In de allerlaatste aflevering van B&B vol liefde was het nog dikke mik tussen Simone en Richard. Zij was naar Nederland vertrokken om haar zieke moeder te bezoeken, maar hij was er zeker van dat ze zou terugkomen. Aan RTL Boulevard liet hij gister weten dat het toch niks was geworden. Hij had Simone gebeld om te zeggen dat hij geen gevoelens voor haar had. “Ik ga niet voor zilver, ik ga voor goud”, zo vatte hij het samen.

Een lastige situatie

Simone schoof gister aan bij Jinek om te vertellen over haar B&B vol liefde-avontuur en liet weten dat er simpelweg “heel veel is gebeurd”. “Ik denk dat we heel goed bij elkaar passen”, vertelt ze. “Misschien wel te goed. We hebben het zo leuk gehad, maar die ene factor is er niet.” Volgens haar was het ook gewoon een lastige situatie. “Je gaat terug, er is thuis iets vervelends gebeurd vanwege mijn moeder (ze is overleden, red.), het programma heeft veel emotie teweeggebracht. Ik moet gewoon sterk zijn.”

Ik wil shinen

Simone kan het niet laten om te reageren op de uitspraak van Richard. “Hij wil voor goud gaan, ik wil een diamant zijn. Ik wil shinen en iemand moet mij laten shinen. Dat doet hij niet.” Ondanks de sneer die hij uitdeelde heeft ze vrede met zijn beslissing. “Ik wil iemand die duizend procent voor mij gaat. Ik wil het hele pakket.”

Bron: RTL 4