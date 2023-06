Hadewych Minis over grensoverschrijdend gedrag op de toneelschool: “De docent douchte mee”

Hadewych klapt uit de school over haar tijd op de toneelschool in de nieuwe aflevering van de podcast Alles op tafel.

Grensoverschrijdend gedrag

Tijdens haar studententijd aan de toneelschool dacht de actrice dat het normaal was dat docenten mee douchten of aan haar bekenden verliefd op haar te zijn. Ook kreeg ze te horen dat ze haar vrouwelijkheid moest laten zien en werd haar opgedragen om korte rokjes te dragen. “Je denkt dan: niemand zegt er iets van, dus het is kennelijk normaal.”

Machtsverhouding

Over de verliefdheid van haar docent vertelt ze: “Dat is natuurlijk ook heel raar. Het is een machtsverhouding.” Ook van anderen hoorde ze over soortgelijke ervaringen. “In het laatste jaar was er een regisseur die naar bed ging met een meisje uit onze klas, terwijl zijn vrouw zwanger was en zij ook op de toneelschool dingen deed. Ik vond dat zo heftig. Iedereen in de klas had er last van, maar niemand durfde er iets van te zeggen.”

Consequenties

Hadewych besloot uiteindelijk naar de docent te stappen en hem te confronteren, waarna ze een slecht cijfer kreeg en een bijrol in een toneelstuk. “Als ik hem nu nog weleens tegenkom, weet hij niet waar hij moet kijken.”

Stigma

Hadewych hield lange tijd haar mond over haar ervaringen op de toneelschool, omdat ze niet als ‘zeikwijf’ wil worden weggezet. “Je wilt niet lastig doen. Of je bent de harde bitch als je het uitspreekt. Je bent óf te emotioneel óf te hard.”

Podcast

In de podcast Alles op tafel gaat het over de maatschappelijke veranderingen na de onthullingen over de misstanden bij The voice of Holland en De wereld draait door. In de nieuwste aflevering praten Mariëtte Hamer, regeringscommissaris voor seksueel grensoverschrijdend gedrag, en acteur en presentator Sahil Amar Aïssa met actrice Hadewych Minis en Willemien Sanders, universitair docent en onderzoeker Cultuur & Media, over de kracht van kwetsbaarheid en je veilig moeten voelen om jezelf te kunnen en durven geven als actrice.

Seksistische opmerkingen, seksuele intimidatie en machtsmisbruik. Grensoverschrijdend gedrag in de media komt helaas héél veel voor. In onderstaande video vertelt Etchica Voorn erover.

