Hadewych Minis sluit haar eerste huwelijk

Op Instagram deelt Hadewych in haar Stories eerst dat ze op weg is naar het huwelijk van de modeontwerper en zijn man Nick. “Voor het eerst BABS in mijn leven om twee geweldige en lieve mensen te mogen trouwen. In het Engels... wish me luck.”

Daarna is ze ook te zien na het huwelijk en deelt ze foto’s van de lange zwarte jurk die ze bij de plechtigheid droeg. De actrice was vereerd met haar functie als BABS. “Dat vond ik reuze leuk.”

Hadewych in creaties van Edwin

Hadewych en modeontwerper Edwin zijn goed bevriend. Tijdens allerlei feestelijke gelegenheden droeg ze regelmatig een jurk van de ontwerper. Zoals toen ze een nominatie bij de Oscars had voor een Duitse film en regelmatig bij de Gouden Kalveren, de belangrijkste filmprijzen van Nederland

Gouden Kalveren

Vrijdag was Hadewych nog aanwezig bij de uitreiking van de Gouden Kalveren van dit jaar. Ze was genomineerd voor beste bijrol in Forever Rich, maar won niet. Wel straalde ze op de rode loper in wederom een creatie van Edwin Oudshoorn.

