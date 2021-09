Hanna Verboom open over psychische aandoening in eigen documentaire

De documentaire Uit de schaduw verschijnt vrijdag op Hanna’s filmplatform Cinetree.

Eerste psychose

Hanna kreeg haar eerste psychose tijdens een afterparty van de Oscar-uitreiking die plaatsvond in de tuin van Elton John. De actrice had net in haar eerste Amerikaanse film gespeeld en over een rode loper gerend.

In het interview vertelt ze dat ze overprikkeld was en tussen allerlei mensen stond die ze normaal alleen kende van tv. “Dat was al zo bevreemdend dat het een perfecte voedingsbodem was voor mijn psychose om te woekeren”, legt ze uit.

Isoleercel

De feestelijke avond eindigde voor Hanna in de isoleercel op de gesloten afdeling van het ziekenhuis in Beverly Hills. Jaren later kwam ze erachter dat ze een bipolaire stoornis heeft, een ziekte waarbij depressies en manische perioden elkaar afwisselen.

Bij haar tweede psychose rende ze in haar eentje midden in de nacht door Amsterdam. Ze dacht dat Bob Dylan en U2 die nacht samen op het dak van een flat een concert zouden geven.

#uitdeschaduw

Met de hashtag #uitdeschaduw hoopt Hanna op social media een beweging te creëren waarin meer mensen hun persoonlijke verhaal delen over hun psychische aandoening. “Zodra je hier open over bent, kom je er pas achter hoeveel mensen hier óók mee kampen.”

