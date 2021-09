Hanneke Groenteman moet hypotheek verhogen voor nieuwe tanden: “Ben van mijn elektrische fiets gevallen”

Hanneke was te gast in de podcast van haar zoon Gijs, Teun en Gijs vertellen alles. Daarin vertelde ze wat er precies is gebeurd, meldt Shownieuws.

Val van elektrische fiets

“Ik had een paar valse voortanden, een brug. En toen was ik van de elektrische fiets gevallen en was die brug gebroken. Toen moest ik door het leven met noodbruggen”, vertelde ze.

Pittig prijskaartje

Doordat die noodbruggen steeds afbreken, wil Hanneke liever een hele nieuwe set tanden. Maar daar hangt een behoorlijk prijskaartje aan. “Het gaat mij ongeveer 20.000 euro kosten en dat heb ik niet.” Daarom moet ze noodgedwongen haar hypotheek verhogen.

Carolines ongeluk

Hanneke is niet de enige bekende Nederlander die aan een val met een elektrische fiets een gehavend gezicht overhield. Ook Caroline Tensen maakte dit mee: “Alles lag helemaal open en mijn tanden waren eruit”. Lees haar verhaal hier.

