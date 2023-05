Hans en Libera van ‘B&B vol liefde’ beschuldigen elkaar van vreemdgaan: “Ik heb foto’s gezien”

Hans en Libera gaan in het programma het gesprek aan over hun mislukte relatie. Niet alleen cultuurverschillen leken hun liefde voor elkaar de das om te hebben gedaan – de Italiaanse Libera vond dat Hans zich te veel om zijn carrière bekommerde, ten koste van zijn gezin – maar ook vertrouwensproblemen speelden een belangrijke factor in de relatiebreuk.

Zakenreisjes

Zo verdenken elkaar ervan tijdens hun huwelijk van twee walletjes te hebben gegeten. Libera vertrouwde de zakenreisjes van Hans bijvoorbeeld niet. “Als je na thuiskomst kil en ongeïnteresseerd doet, dan denkt elke vrouw dat je er geen zin meer in hebt”, beargumenteert ze.

Andersom vindt Hans dat juist Libera zich schuldig maakte aan ongeïnteresseerd gedrag. “Als ik thuiskwam van een reis, dan was het nooit: ik heb je gemist, kom mee naar bed. Ik voelde me niet bemind, dus ik stortte me op mijn werk”, zei hij in de vorige aflevering al tegen zijn ex-vrouw.

Het doet Hans pijn dat Libera boos is om iets wat volgens hem nooit heeft plaatsgevonden. Hij vindt dat ze in die tijd te veel naar haar vriendinnen heeft geluisterd. Maar Libera had naar eigen zeggen bewijs voor Hans’ overspel: “Hij gedroeg zich anders en ik had foto’s op zijn telefoon gezien.”

Appjes

Hans kaatst die bal terug. Zo zou hij in Libera’s telefoon liefkozende appjes naar andere mannen hebben gevonden. “Later heb ik ontdekt dat je het met andere mannen deed’’, vult hij nog aan. Maar Libera lacht erom en beweert dat er slechts sprake was van een cultuurverschil: in Italië spreken mannen en vrouwen elkaar nu eenmaal liefdevoller aan, zonder dat daar per definitie gevoelens bij komen kijken.

Ondanks de vele onthullingen in het programma kunnen Hans en Libera nog altijd prima met elkaar opschieten. Ze wonen zelfs nog steeds samen in hun Italiaanse bed & breakfast. Dat Libera daar nog dagelijks rondloopt, zorgde tijdens B&B vol liefde voor de nodige spanningen bij de vrouwen die Hans’ hart wilden veroveren. Hans vond mede om die reden geen liefde in het programma.

Bron: RTL Boulevard