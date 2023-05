Hans en Petra uit ‘B&B vol liefde’ delen verdrietig nieuws

“Het is geen perfect liefdesverhaal”, verklapte Petra eerder al, maar aan RTL Boulevard laat de paardenman weten dat het inmiddels over en uit is tussen hen.

Hans en Petra in ‘B&B vol liefde’

Petra en Hans leerden elkaar kennen in het populaire programma B&B vol liefde. Hoewel de paardenman meteen het gevoel had Petra al jaren te kennen, durfde hij zich toch niet helemaal open te stellen voor de liefde. Hij ontving meerdere dames in zijn bed & breakfast in het Franse Dégagnac en vond ze stuk voor stuk ‘wel interessant’. Uiteindelijk koos hij voor Petra.

Het tegenovergestelde

Toen de camera’s weg waren, konden Hans en Petra de tijd nemen elkaar beter te leren kennen. De liefde spatte er niet vanaf, maar er leek wel iets op te bloeien. Ondanks dat hun ritmes ver uit elkaar liggen (zij is een ochtendmens, een drammer, een perfectionist en hij is het tegenovergestelde), verhuisde Petra al snel naar Frankrijk om samen te wonen. Dat maakte het toch wat makkelijker om te onderzoeken wat er tussen hen speelt. Afgelopen december vierden ze hun eerste kerst samen.

De reden van de breuk

Maar onlangs ontdekte een oplettende fan dat Hans en Petra elkaar niet meer volgen op Instagram. Om die reden zocht RTL Boulevard opnieuw contact met Hans – en helaas: hij bevestigde de breuk. “De liefdesvonk, die voelden we niet.” Dat is het enige wat Hans erover kwijt wil. Naar alle waarschijnlijkheid is Petra alweer terug in Nederland.

