Daar mocht Art de rijkdom van Hans aanschouwen: een huis vol familie. Maar Hans vertelt ook over de moeilijke momenten uit zijn leven. Zo is hij openhartig over het verlies van zijn dochtertje, de verbroken relatie met zijn ouders en het feit dat hij geen vrienden heeft.

Verlies dochtertje

Ruim 40 jaar geleden kwamen Hans en zijn vrouw Wendy in een nachtmerrie terecht: hun bijna drie jaar jonge dochtertje Maaike overleed. Het stel was vijf jaar getrouwd en Maaike was hun eerste kindje.

Vreselijk nieuws

Toen Maaike nog maar drie maanden was, kreeg ze last van krampjes. Toen Hans en Wendy met haar naar de dokter gingen, kregen ze vreselijk nieuws: Maaike zou nooit normaal opgroeien. Ze zou niet kunnen horen, zien of reageren.

Totaal onverwachts

Wanneer Hans erover vertelt, schieten de tranen in zijn ogen. “Dat was totaal onverwachts”, zegt hij. Toen ze 2 jaar en 8 maanden was, overleed Maaike. “De dood was wel een verlossing voor haar. Zij leed onder haar bestaan.”

Band met ouders

Wanneer Hans over zijn eigen jeugd vertelt, zegt hij: “Het was eigenlijk een doffe ellende met twee mensen die samenleefden, maar elkaar de kop insloegen en vechtend over de grond rolden. Daar zaten mijn zusje en ik tussenin.” Toen Hans 19 jaar was, ontmoette hij Wendy. “Toen mijn ouders het een keer waagden om iets negatiefs te zeggen over Wendy, was de maat vol.” Hans verbrak de relatie met zijn ouders.

Geen vrienden

Ook vertelt Hans dat hij niet echt vrienden heeft. “Vrienden die ik elke week een keer wil zien? Heb ik niet. Ik heb maar één vriendin en dat is Wendy.” Zolang hij met zijn familie is, heeft hij geen vrienden nodig, legt hij uit. “Dat is echt zo, naast mijn familie heb ik geen andere mensen nodig.”

Reacties

Kijkers van Rooijakkers over de vloer laten op Twitter weten dat ze veel respect hebben voor de veerkracht van Hans.

Potverdorrie wat een leven heeft die man geleid... wat een veerkracht!#hanskazan #Rooijakkersoverdevloer pic.twitter.com/h4cG1SXujW — Irma die van Oscar 💖 (@IrmavanWeelde) 16 februari 2022

Nooit gedacht dit ooit te zullen zeggen maar ik lijk dus op Hans Kazan. A-sociaal. Gewoon geen zin in. Ik snap dat dus zo goed. #Rooijakkersoverdevloer — Kim Kluijtmans (@KimKluijtmans) 16 februari 2022

Prachtig kleurrijk figuur die Hans Kazán #rooijakkersoverdevloer — Chris van Seggelen (@vierhoog) 16 februari 2022

Schoondochter van Hans Kazàn na baarmoederhalskanker weer aan de betere hand

Bron: Rooijakkers over de vloer