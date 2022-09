Hans Kazàn waarschuwt voor aneurysma: “Binnen een half uurtje kan het afgelopen zijn”

Hans maakte de video in samenwerking met professor Bouwman en Dr. Salemans van het Zuyderland Ziekenhuis in Heerlen.

“Dan bloed je echt in no-time dood”

Dat de aneurysma destijds bij Hans werd ontdekt, was puur toeval. “Ik werd gecheckt in het ziekenhuis op dingen rondom mijn hart”, zo legt hij uit. “Ineens riep de specialist van: hé, ik zie een aneurysma.” De illusionist had op dat moment geen idee wat een aneurysma was, maar kreeg al snel te horen dat dit erg gevaarlijk was. “Want een aneurysma, dat is je hoofdslagader”, zo legt hij uit. “Die zit in je lichaam en die verwijdt, dus die wordt net als een ballon opgeblazen. Die wordt breder, maar daardoor worden de wanden dunner. En die kunnen daardoor knappen of scheuren en dan bloed je echt in no-time dood.”

Hans Kazàn: “Je merkt het nergens aan”

Als Hans de specialist vraagt wat hieraan gedaan kan worden, krijgt hij te horen dat hij geopereerd zal moeten worden. “Zo’n aneurysma is een sluipmoordenaar en dat betekent dat je geen pijn hebt, je voelt het niet, je merkt het nergens aan. Maar als het toeslaat en het scheurt hierbinnen, dan is het ook echt in een half uurtje afgelopen, dus daar ben ik behoorlijk van geschrokken.”

“Er zat een engeltje op mijn schouders”

De illusionist is erg dankbaar voor de hulp die hij destijds in het ziekenhuis kreeg. “Ik heb me echt verbaasd over hoe supersnel alles in het ziekenhuis ging. Dat een levensreddende operatie zó snel en zo pijnloos kan worden uitgevoerd. Ik heb echt geluk gehad, er zat een engeltje op mijn schouders.” Hans is zich er maar al te bewust van dat het heel anders had kunnen aflopen. “Had mijn arts het niet ontdekt, dan had ik hier nu niet gezeten. Daarom doe ik mee aan deze campagne, zodat ik mensen bewust kan maken van het gevaar van deze sluipmoordenaar.”

Bron: LinkedIn