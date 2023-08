Hans uit ‘B&B vol liefde’ is verliefd: “Maar we moeten de relatie even afhouden”

Al is van een relatie nog geen sprake.

Hans in ‘B&B vol liefde’

Hans’ zoektocht naar liefde was geen groot succes. Na zijn deelname aan B&B vol liefde bleef hij alleen achter. Het bleek niet heel handig dat hij samen met zijn ex Libera in het stulpje woont. In B&B vol liefde: hoe is het nu met? vertelde Hans aan Art Rooijakkers dat hij daarom besloot zijn B&B te verkopen.

B&B te koop

Hij was er namelijk van overtuigd dat nieuwe relaties gedoemd zijn te mislukken zolang hij de B&B nog heeft, vertelde hij. “Mocht er een vrouw zijn, die wél geïnteresseerd is in die B&B, dan gaat die relatie kapot op de manier waarop die met Libera kapot is gegaan: keihard werken en geen tijd voor elkaar hebben.” “Als dat huis verkocht is, hoef ik niet bang te zijn dat ik niet meer aan een partner kom”, aldus Hans.

Verliefd

De B&B in Italië is nog niet verkocht, maar tóch is Hans verliefd geworden. In B&B de podcast vertelt hij dat hij een leuke vrouw tegen het lijf is gelopen. Al zijn de twee nog niet écht samen. Je raadt al waarom...

Stand-by

“Ik kan een vriendin hebben, maar zij zegt ook: het heeft weinig zin om hier weekendjes lol te hebben als we niet over de toekomst kunnen praten”, aldus Hans. “Het klinkt beroerd, maar de relatie staat in stand-by modus.”

Eventjes afhouden

Die beslissing zou van beide kanten komen. “Ik begrijp haar ook wel dat ze zich niet vol gaat geven op dit moment. Ik voel wel dat er wat is, aan beide kanten, maar we moeten het eventjes afhouden.”

Bron: B&B De Podcast