Hans uit ‘B&B vol liefde’ neemt Desiree apart na kookrel: “Ik word niet verliefd op personen zoals jij”

Koken is haar lust en haar leven, maar zonder de gebruikelijke ingrediënten lijkt Desiree niet te weten hoe ze moet improviseren. Zodra de Hollandaise over haar toeren raakt, spreekt Hayriye haar aan op dit gedrag.

Hayriye woedend op veeleisende Desiree

Een diner dat niet uit drie gangen bestaat, is al te min voor Desiree. En als ze op de markt in Pistoia alleen maar groene en geen witte asperges kan vinden, raakt ze haar geduld genadeloos kwijt. Ze moet immers constante kwaliteit leveren. Hayriye schaamt zich rot om met deze vrouw op pad te zijn en heeft het helemaal gehad met haar.

Als de hel los dreigt te breken omdat Desiree augurken mist voor haar fameuze tonijnsalade en Libera achter haar wagen probeert te spannen, grijpt Hayriye in. Desiree moet even een pas op de plaats maken en niet zo hysterisch doen als er een simpel ingrediënt ontbreekt.

Stress

“Ik vind dat je echt te ver gaat nu”, zegt Hayriye. “Sinds jij hier bent ligt het stressniveau hoog. Ik probeerde nog lang heel aardig te blijven, maar het zit me echt tot hier nu. Ik ben echt klaar met je, Desiree.” Ondertussen is Desiree zich van geen kwaad bewust. “Ik doe niks verkeerd. Ik ben gewoon aan het koken.”

Libera, die op de herrie is afgekomen, weet niet wat ze meemaakt. Hans is in geen velden of wegen te bekennen - naast het runnen van een B&B met Libera heeft hij nog een kantoorbaan -, maar rijdt met een noodvaart naar huis als hij lucht krijgt van de augurkenrel. “Ik kan niet eens een uurtje weg. Ik heb genoeg dingen aan m’n kop”, klaagt hij. “Zo gedraag je je niet in andermans keuken.”

Niet verliefd

Het is hoog tijd om Desiree op het matje te roepen en uit te leggen dat hij op haar houding is afgeknapt. Wat Hans betreft is er geen sprake van een romantische klik tussen hen. Hij gaat er met een gestrekt been in. “Ik word niet verliefd op personen zoals jij. Wel vrienden. Lachen, dat zeker. Maar verliefd worden... daar ken ik mezelf te goed voor”, zegt Hans. “Dat ligt niet aan Desiree, maar het type persoon dat Desiree neerzet. Daar kan ik niet verliefd op worden.”

Desondanks hoeft Desiree niet à la de minute haar koffers te pakken, wat haar hoop geeft. Hoe dit afloopt, zie je maandag om 20.30 uur in een nieuwe aflevering van B&B vol liefde op RTL 4.

Bron: B&B vol liefde