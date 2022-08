Harmjan uit ‘B&B vol liefde’ krijgt na eerste kus de volle laag van Astrid

Ze spreekt hem de volgende dag dan ook streng toe. “Zulke spelletjes speel je niet, punt uit. Dat is voor mij een duidelijke grens.”

Harmjan krijgt de volle laag in ‘B&B vol liefde’

In de aflevering van donderdagavond vertelt de vrouw met de Oostenrijkse b&b dat ze slecht heeft geslapen. Ze is er niet van gediend dat Harmjan aan Ruud heeft verteld dat hij en Astrid gezoend hebben. "Dat is niet wat er is gebeurd. En ik weet ook niet waarom hij het heeft gezegd, maar ik heb geen zin in dit soort spelletjes”, zegt Astrid voor de camera. “Dit is geen spelletje, dit heeft met gevoel te maken en dat is never nooit een spelletje. Zulke spelletjes speel je niet, punt uit. Daar is voor mij echt duidelijk een grens. Iets groter of mooier maken dan het is? Hou op, schei uit.”

De situatie aandikken

De Groningse vrachtwagenchauffeur heeft snel door dat hij met vuur heeft gespeeld. Hij geeft dan ook toe dat deze actie ‘superstom’ was. “Ik heb de boel gewoon aangedikt”, zegt hij. “Het vloog eruit. Op het moment dat het gebeurde, heb je er al gewoon spijt van. Met het goede contact dat we hadden opgebouwd afgelopen week... denk ik wel: heb ik dat nou echt door zo’n ongelooflijke stommiteit weggegooid?”

Een klein kusje van Harmjan

Aangezien het Astrid echt niet lekker zit, wil ze Harmjan even apart nemen voor een gesprek. Zo kan ze gelijk even duidelijkheid geven over ‘de kus’. Want veel meer dan een kusje was het voor haar niet. “Ik denk dat wij van de een en dezelfde situatie een ander perspectief hebben”, begint Astrid. “We hebben vorige week een heel goed gesprek gehad en na dat gesprek heb je mij een omhelzing gegeven en heb je mij een kusje gegeven. En voor mij was dat het. That’s it. Maar nu kwam het op mij gisteravond over alsof we hadden staan zoenen, wat niet het geval was.”

De deur is weer dicht

Een teleurgestelde Harmjan legt uit dat hij inderdaad de fout in is gegaan. “Dat was echt wel een, naja, slip of the tongue, of misschien een klein beetje iemand op afstand houden. Ja, ik weet niet. Ik ben daarin te ver gegaan, ja”, reageert Harmjan.

Aangezien Astrid ‘vreselijk allergisch’ is voor stoere mannenpraat, weet ze niet of ze hem dit nog kan vergeven. Kan ze hem nog wel vertrouwen? Ze had al zoveel moeite om zich open te stellen. “Die deur is nu gewoon weer dicht of het kiertje is minder groot. En ik kan daar oprecht niets aan doen.”

Reacties van kijkers

Kijkers vinden dat Astrid wel een klein beetje overdrijft en hopen dat die twee het nog redden samen. Ook moeten ze hard lachen om de woordgrap ‘slip of the tongue’ van Harmjan.

Het is oke fluistert Astrid heel omfloerst. . #benbvolliefde alsof die Harmjan een misdaad heeft begaan. De beste vent heeft een kusje verkeerd geïnterpreteerd, tjezustjezustjezus. — Asturiana (@Asturiananana) 4 augustus 2022

Nou .. het is al zo gezellig bij Astrid….



Wil ze ook al geen spelletjes doen😂



Arme HarmJan#benbvolliefde pic.twitter.com/UITv49H0lo — Starbuck (@starbuck68) 4 augustus 2022

Ik denk, eerlijk gezegd, dat Harmjan en Astrid het wel fixen, samen. Alsnog. #benbvolliefde — Danny (@Five_Horizons_) 4 augustus 2022

Nee, Astrid. HarmJan gaat niet te snel. Jij gaat als een slak #benbvolliefde — Mevrouwmeester (@mevrouwmeester) 4 augustus 2022

Astrid! Wat is het nou? Een “kusje”? Volgens Harmjan was het een “slip of the tongue…” 😳#benbvolliefde pic.twitter.com/HoVKngLzzL — Sjonnie Konnerie (@sjonniekonnerie) 4 augustus 2022

Bron: B&B vol liefde, Twitter