Harmjan verklapt: “Ik heb wél gezoend met Astrid tijdens opnames ‘B&B vol liefde’”

Gelukkig is het allemaal goedgekomen, maar nu verklapt hij wel een interessant detail.

Fikse ruzie in ‘B&B vol liefde’

Vlak voordat Ruud, de derde kandidaat, bij de B&B in Oostenrijk arriveerde, werd een diepgaand gesprek tussen Astrid en Harmjan afgesloten met een kleine kus. Dat Harmjan daarover opschepte tegen Ruud, schoot bij Astrid in het verkeerde keelgat. Ze sprak hem de volgende dag dan ook streng toe. “Zulke spelletjes speel je niet, punt uit. Dat is voor mij een duidelijke grens.”

Harmjan kreeg de volle laag

Volgens haar hadden de twee van ‘een en dezelfde situatie een heel ander perspectief’. “We hebben vorige week een heel goed gesprek gehad en na dat gesprek heb je mij een omhelzing gegeven en heb je mij een kusje gegeven. En voor mij was dat het. That’s it. Maar nu kwam het op mij gisteravond over alsof we hadden staan zoenen, wat niet het geval was.”

Wél gezoend

Harmjan kreeg op televisie de wind van voren, maar nu blijkt dat hij het bij het rechte eind had. In Noord Vandaag onthult hij dat er wel degelijk was gezoend. “Ik moest me wel een klein beetje laten gebruiken voor het programma”, verklapt hij. “We hadden gezoend en dat zouden we voor onszelf houden, maar ik had me voor de camera laten uitlokken.” Die Astrid...

Helemaal happy in Oostenrijk

Ach, achteraf kunnen Harmjan en Astrid vooral lachen om de hele situatie. De twee zijn namelijk nog altijd gelukkig samen. Sterker nog: Harmjan vertrekt komend weekend weer naar de B&B in Oostenrijk. “Ik vertrekt zaterdag”, vertelt hij enthousiast. “Het liefst vrijdag al, maar agendatechnisch zal het zaterdagochtend worden. En dan niet acht uur, maar vijf uur, vier uur of misschien wel drie uur.” Wat zoet!

