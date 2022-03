Harry de Winter (72) heeft asbestkanker: “Ik wil het eigenlijk nog niet weten”

Harry weet niet hoe hij aan de asbestkanker komt. Ook kan geen arts hem vertellen hoe lang hij nog te leven heeft. “Het is een raar leven,” vertelt hij. “Er hangt een zwaard van Damocles boven mijn hoofd, maar eigenlijk wil ik er nog niets van weten.”

Bekend maken

Harry wist eigenlijk niet zeker of hij zijn ziekte wel bekend wilde maken. Maar omdat Omroep MAX hem vroeg om nog één keer terug te keren met Wintertijd (wat morgen van start gaat) moest hij wel.

Vocht in longen

Aan Mezza vertelt hij hoe hij erachter kwam dat hij kanker heeft. Het begon op vakantie in Nieuw-Zeeland in januari 2020. “Ik was er pas een dag, voelde me benauwd. Ik bleek vocht in mijn longen te hebben. Artsen stuurden me terug naar Nederland. In het VU zeiden ze na twee maanden onderzoek: het is in elk geval geen kanker, ik zou maar op vakantie gaan.”

Ongeneeslijk

Hij vervolgt: “Corona brak uit, en eind mei keerden we terug uit Bonaire. Ik hield klachten, dus werd besloten tot een kijkoperatie. Dezelfde arts die stelde dat ik geen kanker had, stak na de operatie zijn hoofd door de gordijnen rond mijn bed en zei: Harry, het is heel slecht. Het is toch kanker, en het is ongeneeslijk.”

‘Slecht in lijden’

Immunotherapie houdt hem nu op de been. “We proberen er iets chronisch van te maken, zegt mijn arts.” Wel kiest Harry voor kwaliteit van leven: “Ik ben slecht in lijden. Als ik griep heb, hoor je me de hele dag zeuren.”

10 adviezen om het risico op kanker te verlagen

Bron: AD