Hayriye uit ‘B&B vol liefde’ was ook al te zien in déze datingshow

Hayriye doet momenteel mee aan B&B vol liefde voor Hans, die een bed & breakfast runt in Italië.

Hayriye uit ‘B&B vol liefde’

In september 2020 was Hayriye ook op de buis, maar dan in de datingshow Lang leve de liefde. Ook hierin deed ze een gooi naar de liefde, maar helaas zonder het gewenste resultaat.

‘Lang leve de liefde’

Ze werd gekoppeld aan Bob, maar dat is uiteindelijk niks geworden. Wordt het wel wat met Hans? Wij vragen het ons af. In de uitzending van vanavond is namelijk te zien dat Hayriye op de handrem trapt.

Stapje terug

Ze vertelt dat de intimiteit voor haar iets te snel gaat. Tegen Hans zegt ze: “Ik wil even een stapje terug doen.. op de handrem zeg maar. Laten we elkaar eerst eens goed leren kennen.”

Hans

Hans ging in 1990 naar Italië om de taal te leren, maar kwam nooit meer terug naar Nederland. In 2008 startte hij zijn B&B met zijn toenmalige vrouw. Inmiddels is hij gescheiden en zoekt hij een nieuwe vrouw om zijn B&B mee te runnen, maar of Hayriye dat gaat worden...

Nóg een bekend gezicht

Hayriye is niet de enige B&B vol liefde-deelnemer die ook in Lang leve de liefde te zien was. Ook Alex, die meedoet om het hart van Astrid te veroveren, deed eerder aan Lang leve de liefde mee.

Alex

Hij was destijds gekoppeld aan Caroline, maar dat ging niet zo goed. Wat er mis ging? Hij praatte teveel over papegaaien. Dat niet alleen, hij liep veel te hard van stapel. Op de eerste date had hij het al over samenwonen en het verkopen van zijn huis. Ai! Hopelijk pakt hij dat bij Astrid beter aan.

Alex in Lang leve de liefde:

