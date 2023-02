Heeft ‘De slimste mens’-kandidaat Erik van Looy een vrouw en kinderen?

Erik heeft één kind, een zoon genaamd Lucas. Hij is nu 24 jaar. Erik kreeg Lucas tijdens zijn huwelijk met zijn ex, Nadine Joos. Hij trouwde in 1993 met Nadine en de twee gingen in 2014 uit elkaar na een huwelijk van 21 jaar.

De zoon van Erik van Looy

In een interview met Nina zei Erik vorig jaar over zijn zoon: “Ik was niet de meest aanwezige papa, maar ik was er altijd op momenten dat hij me nodig had.” Nu Lucas volwassen is, heeft hij zijn vader niet veel meer nodig, volgens Erik. Hij geeft toe dat de scheiding van zijn ouders wel een uitdaging was voor zijn zoon, maar dat het allemaal goed is afgelopen: “Zo’n echtscheiding kan altijd een schisma teweegbrengen tussen ouder en kind. Ik ben blij dat dat bij ons niet is gebeurd. We kunnen goed met elkaar opschieten.”

Liefdesleven

Sinds de scheiding van Nadine heeft Erik een bewogen liefdesleven waarover hij niet veel kwijt wil, maar waar de Vlamingen wel reuze benieuwd naar zijn. Zo had hij kort geleden een relatie met topmodel Ingrid Parewijck (44). De twee waren van vanaf 2017 samen, gingen in 2020 uit elkaar en kwamen kort daarna weer samen. Afgelopen september liet Erik in De slimste mens ter wereld weten weer uit elkaar te zijn. Het lijkt erop dat hij nu vrijgezel is.

Lucas kort in de spotlights

Terug naar Lucas: de jongen leidt inmiddels zijn leven buiten de spotlights, maar daar heeft hij wel kort ingestaan. In 2012, hij was toen 12 jaar, presenteerde hij een uitzending van De kortste quiz. Dit is een item dat tussen de reclameblokken van De slimste mens werd uitgezonden en iedere keer door een onbekende Vlaming werd gepresenteerd. Dat zag er zo uit. Bekijk hier nog een kiekje van de twee uit de tijd.

Vorige week droeg Erik van Looy een oogkapje tijdens de uitzending. Daar was een zeer goede reden voor.

‘The roast’ van Famke Louise zat vol onverwachte wendingen. Veel mensen vonden het vreemd dat Joke Bruijs meedeed aan het programma, waarin een BN’er op de hak wordt genomen door diverse vakgenoten. Eigenlijk niks voor een lieverd als Joke. Aan entertainmentjournalist Matthijs Albers vertelt ze haar eerlijke reden om het toch te doen:

Bron: HLN, Nieuwsblad, HBVL