Heeft Olof uit ‘B&B vol liefde’ tóch de liefde gevonden?

Laten we eerlijk zijn: dé grote ster van het huidige B&B vol liefde-seizoen was toch echt Olof Ormeling (76). Hij wist de harten van menig kijker te veroveren, omdat hij zo lief was en ‘prima’ vond. Hij werd al snel publiekslieveling en daar is, aldus Olof, ‘niks mis mee’.

Niet meer dan vriendschap

De enthousiaste Brabander was de eerste kandidaat die bij B&B-eigenaar Marian over de vloer kwam. De twee hadden het hartstikke gezellig. Hij hielp haar waar nodig was en sliep zelfs in de machinekamer, omdat er niet genoeg plek was in de bed & breakfast. Toch kwam hij er aan het einde van het seizoen achter dat er niet meer dan vriendschap in zat met Marian.

Volop aandacht

Zonde, maar het is niet anders. Eenmaal thuis werd hij bedolven onder lieve hartverwarmende berichtjes. Sinds zijn deelname aan B&B vol liefde kan hij zelfs niet meer over straat of hij wordt door wildvreemden hierover aangesproken. Ook krijgt hij tientallen berichten via sociale media van vrouwen om eens af te spreken.

Nieuwe liefde voor Olof

Hartstikke leuk, vindt Olof. Hij is momenteel zelfs serieus met iemand aan daten. Dat vertelt hij in een interview met AD. “Een meisje van 12 jaar stuurde een berichtje voor haar oma. Uiteindelijk hebben we afgesproken, en we hebben het hartstikke leuk. Verliefd? Nou ja, het kriebelt wel, ja.” Zo leuk!

De ‘B&B vol liefde’-reünie hield veel kijkers bezig. Eindelijk konden we zien wie van de B&B-eigenaren de liefde vonden. Libelle’s Lotte en entertainmentjournalist Matthijs Albers bespreken de serie voor de allerlaatste keer. Én ze hebben unieke beelden van de nieuwe vlam van Walter. Hoe kan het ook anders: dansend!

Bron: AD