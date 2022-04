‘Heel Holland bakt’ zoekt al kandidaten voor het nieuwe seizoen

Het nieuwe seizoen is pas net begonnen, maar de inschrijving voor het tiende seizoen is al geopend. Thuisbakkers klaar? Inschrijven maar!

Steel de show in Heel Holland bakt

Ben je echte keukenprinses en sta je het liefst dag en nacht in de keuken te bakken? Steel jij elke verjaardag de show met jouw baksels? Maak je net zulke lekkere en mooie taarten als Zeinab, Tom, Inge en alle andere deelnemers? Zie jij een babbeltje met André van Duin wel zitten? Ben je een tikkeltje stressbestendig en kun je niet wachten om juryleden Janny en Robèrt iets te laten proeven? Grijp dan nu je kans.

Trek je stoute schoenen aan

Het jubileumseizoen wordt in de zomer van 2022 opgenomen. Ben jij de beste thuisbakker van Nederland? Trek dan snel je stoute schoenen aan en schrijf je in. Twijfel je nog? Via de website van Heel Holland bakt kun je een zelftest doen om te kijken of je geschikt bent voor een plaatsje in de HHB-tent.

Bron: Heel Holland bakt