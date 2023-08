Heerlijke beelden: voormalig voetbalster en WIDM-winnares Rocky Hehakaija is getrouwd

Heerlijk om even bij weg te zwijmelen, want de romantiek spat er vanaf.

Gelukkig getrouwd

‘Just married’, schrijft Hehakaija bij de Instagram-post op haar account. Op tien prachtige beelden is te zien dat het stel er beeldschoon uitzag, dolgelukkig is en dat de twee omringd waren met liefde. ‘Surrounded by our innercircle. Blessings on blessings”, vervolgt Hehakaija haar bericht dan ook. Lief!

Huwelijksaanzoek

Hehakaija en haar vrouw Bettina ontmoetten elkaar in 2019 in Paradiso in Amsterdam en sindsdien is het dikke mik tussen de twee. Vorig jaar augustus vroeg Hehakaija haar Bettina op een romantische manier ten huwelijk. Op Instagram deelde ze destijds een filmpje van de ring, van hun romantische hotelkamer én van een champagnemomentje. Als we de beelden mogen geloven, was de bruiloft minstens zo romantisch.

Bron: Instagram