Heftig! Dít zijn de eerste beelden van nieuw seizoen ‘Kamp van Koningsbrugge’

Onder begeleiding van instructeurs Ray Klaassens en Dai Carter beginnen zij aan de zwaarste militaire opleiding. Wie redt de eindstreep?

Het Korps Commandotroepen

In dit programma draait alles om de Special Forces, de best getrainde militaire eenheid van ons land. Om deze zware opleiding te behalen, heb je ontzettend veel discipline en wilskracht nodig en dat heeft lang niet iedereen. Toch opent het Korps Commandotroepen (KCT) opnieuw de deuren voor gewone burgers om een inkijkje te geven in de bijzondere wereld van de commando’s.

‘Kamp van Koningsbrugge’

In Kamp van Koningsbrugge proberen vijftien onbekende Nederlanders zich door de opleiding tot commando te worstelen. En dat is pittig, want presentator Jeroen van Koningsbrugge legt samen met Ray en Dai elk jaar de lat voor de cursisten hoger.

Heftige eerste beelden

De eerste beelden van het nieuwe seizoen liegen er niet om. In de promo zien we bloed, zweet en tranen voorbijkomen. Het wordt weer intens zwaar. De nieuwe deelnemers moeten ook dit jaar weer het beste uit zichzelf zien te halen en dat betekent vooral héél erg afzien. Het wordt niet voor niets “de zwaarste beproeving van ons land” genoemd.

Benieuwd hoe de cursisten het ervan afbrengen? Zet donderdag 25 mei in je agenda, want vanaf dan is seizoen 3 van Kamp van Koningsbrugge elke week om 20.35 uur te zien op NPO 1.

