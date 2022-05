Heftig nieuws voor de familie van Wesley Sneijder: moeder Sylvia heeft longkanker

Dat bevestigt zoon Rodney aan Shownieuws.

Sylvia Sneijder heeft longkanker

Sylvia is sinds dinsdagavond weer thuis, nadat ze in het ziekenhuis is opgenomen. Volgens Rodney is het nog onduidelijk hoe het behandelplan er precies uit gaat zien. Zo kan Sylvia niet geopereerd worden, omdat de tumor op een slagader drukt. Daardoor is een operatie te risicovol. Er is wel een klein lichtpuntje: er zijn geen uitzaaiingen geconstateerd.

Opgenomen in Turkije

Vorige week werd Sylvia tijdens een trip naar Turkije opgenomen in het ziekenhuis. De Turkse artsen ontdekten een longtumor, maar konden nog niet vaststellen of het goed- of kwaadaardig was.

Misdiagnose na ademhalingsproblemen

Het ging al een tijdje niet goed met Sylvia’s gezondheid toen ze van de dokter goedkeuring kreeg om op vakantie te gaan. Zo kampte ze met benauwdheid en ademhalingsproblemen. Bij de dokter werd ze weggestuurd met bronchitis als diagnose. Uiteindelijk bleek er dus iets veel ergers aan de hand te zijn.

Bezoek van Yolanthe

Terug in Nederland heeft niet alleen de familie Sneijder Sylvia opgezocht in het ziekenhuis, ook Yolanthe en (klein)zoon Xess Xava zochten haar op. Ondanks het stukgelopen huwelijk met Wesley staat Yolanthe nog altijd op goede voet met de schoonfamilie.

Bron: Shownieuws