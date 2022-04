Heftige aangifte tegen Johnny de Mol uitgelekt: schokkende details boven water

Hoewel dit uitgebreid in de media ter sprake kwam, is Johnny nooit écht aan de schandpaal genageld. Niet zoals bijvoorbeeld Lil’ Kleine en Glennis Grace dat onlangs wel meemaakten. Nu is er opnieuw aandacht voor de zaak, omdat HP/De tijd de aangifte van Shima tegen Johnny de Mol in handen heeft gekregen, en die blijkt behoorlijk heftig te zijn.

Aangifte tegen Johnny de Mol

De beschuldigingen van mishandeling aan zijn adres, lijken Johnny nooit geschaad te hebben als het gaat om zijn carrière. In december 2020, de maand van de aangifte, kreeg hij de rol van verteller in De Nationale Kerstavond aangeboden, alsof er niks aan de hand was. En hij is inmiddels dagelijks op televisie te zien in zijn eigen talkshow HLF8.

She said - he said

Hoe dat kan? Volgens HP/De tijd lijkt de situatie een soort ‘she said - he said’-verhaal te zijn geworden. Zij doet aangifte, hij ontkent en doet aangifte tegen haar wegens poging tot afdreiging. Sommigen zien Shima zelfs als rancuneuze ex die achter het geld van Johnny aanzit.

Verhoor

Inmiddels is Shima eind maart uitgebreid verhoord. Dit verhoor zou zo'n zeven uur hebben geduurd. HP/De tijd heeft de volledige aangifte van Shima in handen inclusief bijlagen, foto’s en aanvullende ‘bewijzen’.

Heftige aangifte

Hierin staat dat het gaat om drie vermeende mishandelingen door Johnny, die zouden hebben plaats gevonden in 2015. Wat hier geschetst wordt, zou behoorlijk heftig zijn. Op tientallen foto's zijn vele verwondingen aan Shima's lichaam te zien. En in de aangifte wordt zelfs gesproken van poging tot doodslag.

Patiëntenkaart huisarts

Een van de bewijzen is een patiëntenkaart van de huisarts die Shima bezocht na het derde incident, met hierbij aantekeningen van de huisarts. Hier staat: “Afgelopen vrijdag ruzie gehad met vriend, hij was volgens pte (patiënte, red.) onder invloed van alcohol en drugs, overal blauwe plekken, 20 minuten geduurd, is 3e keer dat het gebeurd is, nu weg bij vriend, wilde niet naar eigen huisarts, zelfde als van haar vriend, is bekend persoon, pte twijfelt daarom nog of zij aangifte doet bij de politie, pte wil graag vastleggen wat er gebeurd is”.

De drie incidenten

De drie incidenten worden ook uitgebreid beschreven. De eerste was in Tulum, Mexico. Nadat Johnny cocaïne zou hebben gebruikt, zou hij Shima hebben geslagen, geschopt en hij zou op haar zijn gaan zitten en aan haar haren hebben getrokken. Bij het tweede incident, in Amsterdam, zou Shima ten val zijn gekomen nadat Johnny haar een vuistslag in het gezicht gaf. Later die avond zou hij haar hebben geschopt, geslagen en geprobeerd te wurgen. Ook zou hij haar met haar hoofd tegen een tafel aan hebben gegooid. Bij het derde incident, op Ibiza, zou Johnny haar wederom na drugsgebruik ‘volledig in elkaar geslagen’ hebben en weer een verstikkingspoging hebben gedaan.

Getuigen

Opvallend is dat HP/De tijd beschrijft dat bij een aantal van deze momenten getuigen aanwezig waren. Ook Els Verberk, de vrouw van John de Mol, wordt als getuige beschreven in de aangifte. “Els Verberk heeft haar toen ondergebracht in een ander hotel. Zij wilde niet dat mevrouw Shima Kamali Sarvestani met dit gehavende gezicht geassocieerd zou worden met Johnny de Mol”, valt er onder andere te lezen.

De Mol reageert niet

De familie De Mol wil niet reageren op het verhaal van HP/De tijd. Politieonderzoek en uiteindelijk de rechter zal bepalen of Johnny schuldig wordt bevonden.

Heb jij te maken met huiselijk geweld? Bel Veilig Thuis via 0800 2000.

Bron: HP/De tijd