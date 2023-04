Heftige ruzie en tranen in ‘Mr. Frank Visser doet uitspraak’

Anneke en Gerda zijn sinds 2011 buren en konden altijd goed met elkaar overweg. Ze richtten zelfs een spelletjesclub voor singles op, en speelden vaak samen hun lievelingsspel, Mens erger je niet. Maar ironisch genoeg ergeren de voormalige vriendinnen zich sinds twee jaar groen en geel aan elkaar.

Opgesloten gevoel

De oorzaak? De komst van Gerda’s glazen serre, die ze samen met haar nieuwe vriend liet bouwen. Het ding zou ernstige overlast veroorzaken bij Anneke. “Het ruimtelijk zicht is bijna helemaal weg”, vertelt ze bijna huilend aan presentator Viktor Brand. “Ik voel me gewoon opgesloten. Ik krijg er bijna claustrofobie van.” Daarnaast zou de serre zorgen voor wateroverlast én minder zon. Ondanks dit alles geeft Anneke ook toe dat ze haar vriendschap met Gerda mist.

Welles, nietes

Bij het halen van wederhoor blijkt maar weer dat er altijd twee kanten aan een verhaal zitten. Gerda vertelt Viktor namelijk dat ze haar voormalige vriendin vóór de bouw al tekeningen van de serre liet zien. Iets wat volgens Anneke allesbehalve waar is. Volgens haar liet Gerda de komst van de serre slechts kort vallen in een gesprekje.

Uit de hand gelopen

Gerda vertelt Viktor bovendien dat de serre niet het enige probleem is in Annekes leven. “Ze is nooit echt tevreden. Ook met haar hele leven niet, en dan krijg je problemen.” Volgens haar stond Anneke bij de bouw van de serre te schelden tegen de klusjesman.

Toen Gerda later verhaal ging halen bij haar vriendin liep het helemaal uit de hand. “Toen zei ze: ‘Ik zou willen dat je hier ter plekke dood neerviel.’ Toen heb ik geen woord, geen letter, meer gezegd. Ik ben weggelopen en dacht: je ziet maar. Maar ik heb thuis een potje zitten huilen, hoor.”

Wanneer Anneke dit hoort, barst ze in tranen uit. “Nee, dit heb ik niet gezegd. Ik heb gezegd dat ze asociaal was en achterbaks.”

Uitspraak

Voor de rechtszaak hoort Mr. Frank Visser de verhalen van beide buren nog één keer aan. Zijn uitspraak? Gerda’s serre zou niet zorgen voor wateroverlast. Ook heeft Anneke juridisch gezien ‘geen recht op onbelemmerd uitzicht of op volledige bezonning van haar terras’.

Tóch moet de serre weg. Volgens de geldende bouwregels had deze namelijk niet zonder omgevingsvergunning gebouwd mogen worden. Wel kunnen Gerda en haar vriend met terugwerkende kracht proberen een vergunning aan te vragen bij de gemeente. “Maar ik moet eerlijk zijn: ik heb er een hard hoofd in”, concludeert Mr. Frank Visser.

Gerda en haar vriend krijgen zes weken de tijd om het legalisatieproces te starten. Doen ze dit niet, dan riskeren ze een boete die kan oplopen tot 10.000 euro, te betalen aan Anneke. Of Anneke blij is met dit besluit? “Ik had liever vandaag de uitslag gehad.”

Bron: RTL Boulevard