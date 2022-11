Heleen van Royen vermoordde per ongeluk parkiet: “Gaf een stukje avocado”

“Ik heb mijn parkiet in Portugal avocado gegeven. Dat leek onschuldig, maar het is heel giftig”, vertelt Heleen aan de talkshowtafel. De volgende dag lag het beestje dood in zijn kooi. “Hij lag op de rug, met de pootjes omhoog.”

Dodelijke gevolgen

De Dierenbescherming laat via het ANP weten dat ze meeleven met Heleen. Ze waarschuwen haar wel om in het vervolg goed op te letten. “Het eten dat in Nederland in een goede dierenwinkel wordt verkocht, is goedgekeurd en kan geen gevaar opleveren voor het huisdier in kwestie”, legt de zegsman uit. “Maar alle vormen van voedsel die niet specifiek voor hond, kat of parkiet zijn ontwikkeld, kunnen een risico zijn, met soms dodelijke gevolgen.”

Check het internet

Weinig mensen weten dat avocado dodelijk is voor parkieten. “Wel bekend is bijvoorbeeld dat chocolade levensgevaarlijk is voor honden of katten. Datzelfde geldt voor druiven en rozijnen, hoe lekker honden en katten die vaak ook vinden.” Wil je jouw huisdier iets anders geven dan het gebruikelijk voer? De Dierenbescherming adviseert om dan te kijken op de website van het landelijke Informatie Centrum Gezelschapsdieren (LICG). Hier staat veel bruikbare en heldere informatie over dit onderwerp.

Bron: ANP