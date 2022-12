Heleen van Royen wordt voor de derde keer oma (en ze weet al wat het gaat worden!)

Dat laat Heleen weten middels een prachtige familiefoto op Instagram.

Heleen van Royen wordt opnieuw oma

‘Babynieuws! Onze Olivia is in blijde verwachting van haar derde kindje’, schrijft de trotse Heleen. Ze maakt ook gelijk het geslacht van haar nieuwe kleinkind bekend: ‘Het is een meisje.’

Eindelijk een meisje in het mannengezin

Haar dochter Olivia heeft al twee zoons met vriend Pieter. Heleen schrijft: ‘En Pieter had al twee jongens dus het evenwicht in dit mannengezin wordt enigszins hersteld.’

Drukke bedoening

Het wordt nóg drukker voor Heleen, maar daar heeft ze alleen maar zin in: ‘We verheugen ons enorm op de komst van het dametje. Vrijdag oppasdag gaat een drukke bedoening worden met drie kinderen onder de drie.’

Valentijnsbaby

Op Valentijnsdag van dit jaar liet Heleen nog weten voor de tweede keer oma te zijn geworden. Het jongetje met de toepasselijke naam West Valentijn werd verwelkomd in de familie. Destijds schreef Heleen nog: ‘Heel blij met Pieter die onze familie vier (!) zonen rijker maakte. Misschien kan Sam nog wat meisjes regelen. Hij schijnt daar erg goed in te zijn.’ Sam is de zoon van Heleen, maar die kleindochter die is dus nu al geregeld!

Felicitaties

De felicitaties stromen binnen, ook vanuit bekend Nederland. Zo wordt Heleen gefeliciteerd door Georgina Verbaan en laat Soundos El Ahmadi weten: ‘Wat leuk! Van harte gefeliciteerd!’

Libelle TV sprak Heleen van Royen op een kerstige shoot voor Libelle en stelde haar een aantal vragen of laatste keren. Wanneer heeft ze voor het laatst geflirt? En wanneer was ze voor het laatst jaloers?

Bron: Instagram