Hélène Hendriks over haar overleden vader: “Blij dat hij rust heeft gevonden”

Tegen de Telegraaf vertelt ze over het overlijden van haar vader en de verwerkingsperiode waar zij en haar familie nu middenin zitten.

Hélène Hendriks over overleden vader

Dat haar vader overleed, kwam voor Hendriks niet onverwachts. Hij was namelijk al ziek. “Iedereen is, denk ik, verdrietig als zijn vader overlijdt, maar mijn vader had zoveel pijn dat wij allemaal blij waren dat hij rust heeft gevonden”, vertelt ze erover in de krant. Dat betekent natuurlijk niet dat de klap minder hard aankwam. Gelukkig vindt ze veel steun bij haar familie, en dat geldt ook voor haar moeder. “En als familie hebben we veel steun aan elkaar. Mijn moeder woont vlak bij me, die is ook supersterk.”

Na een periode van minder werken is het binnenkort weer spitsuur voor Hendriks. De Oranjezomer is namelijk zes weken lang elke werkdag op televisie te zien. Daarin ontvangt ze elke dag andere gasten om het actuele sportnieuws te bespreken. Niet alleen voetbal komt voorbij, maar ook sporten als tennis en Formule 1. Dat wordt een drukke zomer!

