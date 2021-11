‘Hello goodbye’: ontroering door hereniging moeder en zoontje na 2,5 jaar

Dit keer kwam presentator Joris Linssen in contact met een vrouw uit Pakistan. De vrouw is christelijk en moest wegens deze geloofsovertuiging vluchten uit Pakistan, ze was er namelijk niet langer veilig. Ze was op het moment van vluchten zwanger.

Hereniging na 2,5 jaar

Ze vluchtte naar Nederland met de baby in haar buik, maar moest haar man en peuterzoontje achterlaten. Wanneer Joris de vrouw spreekt, is het 2,5 jaar later. Haar oudste zoontje is inmiddels 5 jaar en heeft ze al die tijd niet gezien. Haar tweede zoontje kwam in Nederland ter wereld. Haar man heeft dat kindje nog nooit gezien.

De liefste buren

Al die tijd had de vrouw veel steun aan haar achterburen in Nederland, die ook in de uitzending te zien zijn. “Ik hou van haar en zij van ons”, vertelt de buurvrouw.

Reacties

In de aflevering is te zien hoe de vrouw haar man en zoontje weer in de armen kan sluiten en dat vinden de kijkers zeer ontroerend. Op Twitter wordt het verhaal hartverscheurend genoemd. Ook zijn mensen diep getroffen omdat het 5-jarige zoontje zijn moeder bijna niet herkent.

Hartverscheurend verhaal. Vrouw, gevlucht, heeft man 2,5 jaar niet gezien. Was toen zwanger. Man komt nu terug met hun 5 jarige zoon.... zoontje herkent mama bijna niet.... #hellogoodbye — Saskia (@saskia86) 16 november 2021

Wat een hartverscheurendverhaal van die moeder die haar man en zoon 2,5 jaar niet heeft gezien. En wat een lieve buren, zo nuchter, maar ze staan er gewoon. Mooi #hellogoodbye — Paulien was here 📍🌍 (@paulienwashere) 16 november 2021

Altijd moet ik meehuilen het is soms net of ik afscheid moet nemen, of op iemand sta te wachten. #lekkermeejanken #hellogoodbye — Martine dH.vdB. (@martine_dh) 16 november 2021

Bron: Shownieuws, Linda.