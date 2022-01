‘Help mijn man is klusser’-kijkers verbaasd over vervuild huis: “Een studentenhuis is schoner”

In een videoboodschap aan presentator John Williams smeekt Petra of ze willen helpen met het opknappen van haar huis. “Het staat hier stil. Ik vraag het je niet, ik smeek het je echt. Ik zit vol met woede en ik ben depressief, omdat mijn huis niet af is. Ik ga eraan onderdoor en mijn huwelijk ook.”

Niks is af

Als John langsgaat bij Petra schrikt hij. Werkelijk niks is af. Het plafond van de woonkamer en keuken ligt volledig open, de keuken is een rotzooi, de wc is niet afgemaakt, de vloer ligt er half uit en de slaapkamer ligt vol met verzamelde elektra-spullen van Joop. “Er is mij een paleisje belooft en ik woon in een ruïne”, vertelt een hevig geëmotioneerde Petra.

Ontvangen met open armen

Als John langsgaat bij Joop, raakt de klusser zichtbaar ontroerd. Joop is al aardig op leeftijd en laat weten het overzicht volledig kwijt te zijn. Het klusteam wordt dan ook met open armen ontvangen en samen gaan ze aan de slag om na vijftien jaar eindelijk het paleis af te maken wat Joop Petra heeft beloofd.

Vervuilde woning

Kijkers van het programma hebben zoals altijd een uitgesproken mening over het programma, maar dit keer schrikken ze vooral van hoe vervuild het huis is. Ook John maakt zich er in de aflevering zorgen over en regelt een opruimcoach dat het stel na de aflevering begeleidt. “Hoe jullie hebben gewoond is mensonwaardig”, zegt de presentator bezorgd.

Pssst mevrouw, je kan bij de #action ook via click&collect SCHOONMAAK spullen kopen. Dat t een teringzooi is tja, maar je kan echt je koelkast en raamkozijn wel schoonhouden hoor ( en de rest ook ) #helpmijnmanisklusser pic.twitter.com/xClXY38aot — 🐰Z͜͡o͜͡e͜͡f͜͡f͜͡i͜͡e͜͡ 🎀💅☕ (@Zoeffie1) 10 januari 2022

Wat een lieve man.. medelijden met deze mensen. Stiekem vrees ik voor hoe het er over 5 jaar weer uit ziet.. #helpmijnmanisklusser — Sabine (@SabineDeau) 10 januari 2022

En weer een nieuwe aflevering van ‘help mijn man is geen klusser en de vrouw is ook te beroerd om even een hamer op te pakken’ (of een doekje over die gore koelkast te halen. Brrr ) #helpmijnmanisklusser — Tamara (@mommydiariesnl) 10 januari 2022

Heeft dat mens nog nooit een sopje gemaakt? 15 jaar aan aangekoekte vuiligheid.

Een studentenhuis is nog schoner 🙈 #helpmijnmanisklusser — i.f.nutti'n (@luco71) 10 januari 2022

Je hoeft toch niet te kunnen klussen om dit op te ruimen???



GATVER#helpmijnmanisklusser pic.twitter.com/llTIyVMk1G — Tante Pieps 🌸 (@Tantepieps) 10 januari 2022

Wat een smerige rotzooi!



Ik snap die dame ook voor geen meter, zij heb toch ook twee handjes? #HMMIK #helpmijnmanisklusser pic.twitter.com/I8iHWh2A3E — Bebbel (@Bebbel346) 10 januari 2022

Je kunt best een beetje schoonmaken hoor. Ik vraag me af waarom de dames in dit programma nooit zelf de handen uit de mouwen steken. #helpmijnmanisklusser — Robert-Jan (@Mike_Drop1) 10 januari 2022

Joop, als jij nou effe de keuken leeg gaat halen.

- Ok, heb je een staaf dynamiet voor mij?#HMMIK #helpmijnmanisklusser pic.twitter.com/LXtCQN4qUg — Creatiffdutch (@creatiffdutch) 10 januari 2022

