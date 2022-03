‘Help mijn man is klusser’-kijkers vol afschuw over beschimmeld huis van een stel met een 6-jarig kind

Patricia en haar man Robert wonen met hun 6-jarige dochter onder verschrikkelijk omstandigheden. Ze leven al tien jaar in een huis dat compleet vervallen is: er missen stukken muur, een deel van het huis heeft geen dak en sommige kamers zitten vol gevaarlijke schimmels.

Klussen doet Robert amper. Al zijn vrije tijd gaat naar zijn auto’s. De beste man heeft een garage vol bijzondere wagens en in huis staat er voor zo’n 40.000 euro aan miniatuurautootjes.

Twee huizen

Als John Williams de woning ziet, reageert hij geschrokken. Vooral de badkamer die zwart is uitgeslagen door de schimmel maakt hem boos. “Jouw kind doucht hier ook, hè? Jullie moeten je schamen”, zegt hij geïrriteerd.

Na de rondleiding in het huis heeft Patricia nog een verrassing in petto voor de presentator. Er is niet één huis, het zijn er twee. Het tweede huis heeft het koppel al drie jaar, en hoewel het niet zo’n bouwval is als dat waar ze nu wonen, is het niet bewoonbaar.

Geen hulp

Wanneer het tijd is om Robert te confronteren, lokt Patricia hem met een smoesje naar een parkeerplaats. Daar blijkt dat Robert niets moet weten van het programma. De hulp hoeft hij niet, zelfs niet als er ‘een ton wordt overgemaakt’. “Ik ga nog liever failliet dan dat ik hulp aanvaard”, zegt hij tegen John.

Onbewoonbaar

Uiteindelijk wordt een compromis gesloten. Het Help mijn man is klusser-team knapt een paar kamers op in het tweede huis en de rest doet Robert zelf. Een hectische periode, want door de gevaarlijke schimmels wordt het eerste huis van het gezin onbewoonbaar verklaard. “Ga naar de huisarts en laat jullie bloeddruk controleren. Dit kan niet zo. Jullie moeten hier zo snel mogelijk weg”, adviseert een schimmelexpert.

Reacties

Kijkers van het programma reageren boos op Twitter. Ze vinden het onbegrijpelijk dat de ouders hun dochter onder deze omstandigheden laten opgroeien.

Ik ben geen schimmelexpert, maar ik had ze ook wel kunnen vertellen dat je daar geen minuut langer moet blijven. En dan zielig gaan janken dat je eruit moet. Die schimmel is er niet in 1 nacht gekomen, had ze zelf toch ook wel kunnen bedenken #hmmik — Judith Menheere-Gerritsen (@juudjegerritsen) 28 februari 2022

Schimmelexpert volledig in shock.... Jullie hebben geen kinderen?



Een meisje van 6.



Die woont ook hier in???#hmmk #helpmijnmanisklusser pic.twitter.com/i7JGiVa10C — Judith 🙃 (@JufJudsch) 28 februari 2022

Ik ben compleet met stomheid geslagen… Dikke dure auto’s en motoren, meneer kan klussen als de beste., maar je woont in een zwaar beschimmeld huis met een kind van 6… hoe dan?! #helpmijnmanisklusser — Sonia Andrade (@soniaamusic) 28 februari 2022

#HMMIK #helpmijnmanisklusser



10 jaar wel 2 huizen 6 oldtimers 4 motoren voor een afdruiprek zonder motorrijbewijs en als kers op de taart; een kindje. plus 2 dure auto's op de oprit?



Schoonmaken wat is dat?



GGZ/Kinderbescherming/Jeugdzorg ipv.RTL4https://t.co/Dwy124W3Jo — DucTape (@DucTape17382600) 1 maart 2022

Ze zijn allebei heel erg geschrokken, dat ze per direct uit dat krot moeten...



Zelfs een leek kan toch zien dat die schimmel ongezond is voor je gezondheid! #HMMIK #helpmijnmanisklusser pic.twitter.com/DWgDAA7om1 — ⭕️ns mam (@OnsMam) 28 februari 2022

Ongelooflijk! Dat schimmelhuis! Dat is toch te gek voor woorden, aan alle kanten een bouwval met vreselijke meubels en daar woonden ze in! #helpmijnmanisklusser — Sonj@ 💖🤩 (@SonjaR63) 28 februari 2022

- Autopech

- Liever failliet dan hulp krijgen.

- Schimmel

- Loods met auto's en motoren belangrijker dan huis.

- Lang niets gedaan.

- Binnen een week een strakke badkamer gemaakt.

- Applaus van klussers.

- Emotioneel want vier mensen komen helpen.



WTF!?#helpmijnmanisklusser — De gemiddelde Nederlander🇳🇱 (@NormaleHollande) 28 februari 2022

Bizar deze aflevering #helpmijnmanisklusser ze hebben 2 huizen/bouwvallen,een loods veel oldtimers,rijden in een mercedes,hebben motoren,collectors items,en wonen al 10 jaar zo,en nemen nog een kind ook,die opgroeit in een gevaarlijke ongezonde situatie,beiden zijn ze walgelijk! — Ale Rolan (@ale_rolan) 28 februari 2022

Bron: RTL4