Henk Schiffmacher verloor expres in ‘De slimste mens’: “Ik wilde naar huis”

De beroemde tattoo-artiest neemt het vanavond op tegen zwemster Ranomi Kromowidjojo (32) en journalist Tom Kleijn (54). Voor Henk Schiffmacher is het spelletje niet nieuw. Hij deed eerder mee aan de Vlaamse versie van De slimste mens.

Henk Schiffmacher deed al eens mee aan ‘De slimste mens’

Die deelname ging hem erg goed af, ware het niet dat hij op een gegeven moment helemaal geen zin meer had in het spelletje. In een interview met het AD vertelt hij: “Toen ik steeds verder kwam in het spel, heb ik net gedaan of ik niks van pesto wist. Ik wilde naar huis.”

Geheugen als een damestas

Of hij het dit keer langer volhoudt, is nog maar de vraag. Wel laat hij al weten dat zijn geheugen hem tijdens de Nederlandse opnames af en toe in de steek liet: “Mijn geheugen is soms net een damestas. Het zit er allemaal in, maar dan moet je het wel kunnen vinden. Dat merkte ik ook tijdens De slimste mens. Dan lag het antwoord soms op het puntje van mijn tong...”

Ingeramde kennis

Henk Schiffmacher vertelt dat hij niet graag luistert naar nieuwe muziek. Een vraag over artiesten die nog niet zo lang bekend zijn, kan hem dus weleens fataal worden. Hij heeft echter genoeg kennis in huis op andere gebieden: “Met geschiedenis, aardrijkskunde en Nederlandse taal kan ik goed wegkomen. Mijn vader was marinier. Als hij ons - ik ben de oudste van acht kinderen - Nederlandse taalles gaf, deed hij dat met een stuk hout. Nou, de taal is er wel ingeramd. Net als mijn bijbelkennis.”

Vanaf maandag 31 juli is De slimste mens elke werkdag om 20.25 uur te zien bij KRO-NCRV op NPO 1.

Bron: AD