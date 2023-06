Henny Huisman binnenkort terug op de buis in dít programma

Henny is namelijk de eerste deelnemer van het nieuwe seizoen van Beter Laat Dan Nooit, meldt De Telegraaf.

Nieuw seizoen ‘Beter laat dan nooit’

In Beter laat dan nooit reist de presentator samen met de drie bekende vrienden de wereld over. Voorheen waren dit televisiehelden Willibrord Frequin, Peter Faber, Gerard Cox en Barrie Stevens. Door corona kwam het programma daarna stil te liggen en in mei 2022 overleed Willibrord aan de ziekte van Parkinson.

Met wie Henny dit seizoen op pad gaat, houdt hij nog even geheim. Wel weten we inmiddels dat de mannen door Azië gaan reizen. De realityserie is opgenomen in Zuid-Korea, Cambodja, India en Nepal.

Ongemakkelijke momenten

“Driemaal is scheepsrecht, want ze hadden me al eerder gevraagd. Ze hebben gewoon net zolang gewacht tot ik oud genoeg was, want vijf jaar geleden vond ik mezelf nog veel te jong, haha. Ik kijk ernaar uit om op reis te gaan in een programma dat zo goed werkt vanwege het ongemak.”

Speciaal verzoek van Henny Huisman

De bedoeling is dat de mannen zoveel mogelijk zichzelf zijn, maar zich ondertussen wel onderdompelen in andere culturen. “Ik heb bij de makers wel een speciaal verzoek neergelegd”, verklapt Henny. “Een andersoortige helikoptervlucht over een heel bijzonder gebied. Reizen zit in mijn bloed.”

Benieuwd naar het nieuwe seizoen? Beter laat dan nooit is vanaf augustus te zien op SBS 6.

Bron: Telegraaf